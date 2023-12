 Under 17, Cosenza-Frosinone 1-0

COSENZA: Baldi, Bonofiglio, Andronache, Pellegrino, Lanzillotta, Di Lazzaro, Gabriele (28’st Pucciano), Machi, Randazzo, Lombardi, Marini (10’st Putorti)

A disposizione: Enza, Aragona, Martino, D’Acri, Sena

Allenatore: Belmonte

FROSINONE: Di Giosia, Falli (26′ st Lupi), De Filippis, Diodati (38′ st Tiberi), Zorzetto, Riccone, Buonpane, Tocci (1′ st Centofante), Belli (13′ st Cazora), Pirani, Ruggiero (1′ st Carpentieri)

A disposizione: Marini, Calabretta

Allenatore: Mizzoni

Marcatori: 34′ pt Lombardi

Arbitro: Morgese di Vibo Valentia; Assistenti: Sturniolo e Panei di Vibo Valentia

Partita sporca, dove la tecnica e la qualità hanno lasciato spazio a confusione e casualità. Una gara che ha visto maggiore densità in mezzo al campo, rendendola non bellissima sotto il punto di vista dello spettacolo. Nel primo tempo, infatti c’è solo il gol del Cosenza da segnalare, con la marcatura di Lombardi che prima riconquista palla su una ripartenza errata dei giallazzurri, e successivamente è bravo a depositare la sfera alle spalle di Di Giosia. Nella ripresa, il Frosinone entra meglio sul terreno di gioco con mister Mizzoni che aveva suonato la carica dentro gli spogliatoi. Purtroppo, nonostante i pericoli creati da Zorzetto e da Centofante, i canartini non riescono a centrare il pareggio. Il prossimo match sarà al Meroni di Ripi contro l’Empoli.