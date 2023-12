 LE PAROLE DI GELLI A BOTTA CALDA

FROSINONE – Ai microfoni di Sky è la volta di Francesco Gelli.

Gelli, la forza di questo gruppo del Frosinone è questa: tu torni dal 1’ e fai una grande partita. Il valore aggiunto di questa squadra alla fine è proprio questo qui.

“Le assenze ci sono a centrocampo ed anche importanti ma la vera forza, come dicevate, è questa: ognuno che entra sa cosa deve fare, dare tutto per la squadra. Il mister ci mette sempre nella condizione di far bene e noi riusciamo sempre a dare il giusto contributo”.

E’ bellissima la tua storia, 2 anni fa eri in C con l’Albinoleffe. E ora giochi in serie A. Quanto ti serve la gavetta?

“Un anno fa esatto venivo messo fuori rosa. Per me è una soddisfazione che non posso descrivere, sono quelle cose che sogni da bambino. La gavetta serve. Ringrazio comunque dei complimenti che mi fate. Il Torino? Sapevamo che sono in una forma fisica molto importante e sarebbero venuti a prenderci forte, abbiamo provato anche noi le nostre giocate anche grazie ad un’ottima preparazione della gara e ad un’altrettanta ottima condizione fisica. Penso che sia stata una bella partita, sia dal punto di vista fisico e tattico. Il mister ci dà sempre indicazioni precise ogni partita, sa come deve comportarsi contro certe squadre, conosce alla perfezione tutto quello che c’è da sapere. A mister Di Francesco piace sempre giocare, ripartire dal basso, far circolare la palla. Noi ci mettiamo sempre il massimo, grazie a lui se stiamo facendo questo percorso”.

