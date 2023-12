 Under 17, Frosinone 2-2 Lecce

FROSINONE: Marini, Riccone, De Filippis, Diodati (41′ st Belli), Zorzetto, Belloni, Buonpane (37′ st Calabretta), Pirani (11′ st Tocci), Fiorito, Molignano, Ruggiero (11′ st Centofante)

A disposizione: Di Giosa, Lupi, Tiberi, Cazora, Menichelli

Allenatore: Mizzoni

LECCE: Ciaccia, Sasso (38′ st Lattante), Leone, Paglialunga, Arsena, Ricercato, Perrone (38′ st Candido), Marrocco (38′ st Margheriti), Milanese (13′ st Portaccio), Martano (26′ st Znotel), Spinelli

A disposizione: Conte, Muya, Bavaro

Allenatore: Mazzeo

Marcatori: 13′ pt De Filippis, 19′ pt e 15′ st Marrocco , 40′ pt Fiorito

Arbitro: Germanó di Ostia Lido; Assistenti: Gneo di Latina e Fatati di Latina

Finisce 2-2 la sfida tra Frosinone e Lecce, con gli uomini di Mizzoni che riescono a pareggiare una partita complicata, nonostante abbiano giocato gran parte del secondo tempo in inferiorità numerica. Partono meglio i giallazzurri, che dopo 13′ trovano subito il gol del vantaggio con De Filippis, che dopo una bella preparazione al tiro batte Ciacca. Pochi minuti dopo però arriva il pareggio dei giallorossi sugli sviluppi di un calcio d’angolo con Marrocco, che sigla la sua prima rete giornaliera. Il leone non ci sta e prova per tutta la prima frazione a riprendersi la supremazia, sia sul piano di gioco che mentale dopo la rete subita. Dopo tanti tentativi, i padroni di casa riescono nel loro intento con Fiorito, che sfrutta alla grande un grandissimo contropiede di Molignano. Nel secondo tempo, arriva il gol abbastanza casuale del definitivo 2-2, ancora sotto il segno di Marrocco. Gara condizionata da episodi che hanno dato la possibilità agli ospiti di strappare un punto importante contro la squadra di Mizzoni, che non ha nulla da recriminarsi al fischio finale.