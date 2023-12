 Under 18, Roma-Frosinone 4-1

ROMA: Razumejevs, Feola, Litti (36′ st De Luca), Romano, Cardozo (21′ st Obleac), Mirra, Bauco (15′ st Ceccarelli), Levak, Almaviva (21′ st Papa), Tumminelli (1′ st Sobles), Nardozi (15′ st Bah)

A disposizione: Guerrieri, Ragone, Surricchio

Allenatore: Nrivermis

FROSINONE: Minicangeli, Cozzolino (1′ st Orlandi), Bianchi, Paparelli, Cellupica (37′ st De Rita), Stano (1′ st Orlandi), Trevisone (1′ st Moretta), Rizzo (28′ st Coiro), Salvador, Silvestri (1′ st Fiorletta), Buttarazzi (1′ st Centra)

A disposizione: Barone, Ambrosini

Allenatore: Amelia

Marcatori: 11′ pt Nardozi, 41′ st Feola, 15′ st Sobles, 43′ st Coiro, 45′ st Bah

Arbitro: Scarpati di Formia; Assistenti: Camilli di Roma 1 e Gentilezza di Civitavecchia

La Roma batte il Frosinone per 4-1. I padroni di casa trovano subito la rete del vantaggio approfittando di un rinvio impreciso da parte della difesa giallazzurra, portandosi avanti con Nardozi, che con un preciso diagonale non lascia scampo a Minicangeli. Giallorossi cinici e sempre nella prima frazione di gioco trovano anche il raddoppio questa volta con Feola, che è il più rapido di tutti a catapultarsi su una palla lasciata dentro l’area di rigore dopo la confusione generale. La ripresa purtroppo non cambia e la compagine di Nrivermis si porta sul 3-0, con il tap-in di Sobles, forse in fuorigioco al momento della deviazione di Minicangeli. Il Frosinone riesce a trovare il gol con Jacopo Orlandi, che subentra bene dalla panchina, ma qualche istante dopo Bah, un altro subentrante, chiude definitivamente il match per il club capitolino