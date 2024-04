 Under 17, Frosinone-Cosenza 1-2 ma playoff in cassaforte

FROSINONE: Di Giosia, Caliandro, Tiberi (1′ st Centofante), Tocci (16′ st D’Amico), Belloni, Zorzetto, De Filippis, Pirani (30′ st Dolciami), Carpentieri (16′ st Riccone), Fiorito, Ruggieri

A disposizione: Vaccaro, Falli, Pantano, Calabretta, Cazora

Allenatore: Mizzoni

COSENZA: Baldi, Lanzillotta, Riga, Musacchio (41′ st Andronache), Pellegrino, Di Lazzaro, Machi, Lombardi, Di Prima (8′ st Bonofiglio), Randazzo (41′ st Novello), Marini (20′ st Gabriele)

A disposizione: Enza, Fratticci, Martino

Allenatore: Belmonte

Marcatori: 21′ pt Carpentieri, 23′ pt Di Lazzaro, 34′ pt Musacchio

Arbitro: Pierludovico di Teramo

Sconfitta per il Frosinone contro il Cosenza che lascia comunque in bocca un sapore dolce perché grazie al passo falso della Lazio nel il derby capitolino e del Palermo contro l’Empoli, Mizzoni e i suoi ragazzi raggiungono automaticamente i play-off con un turno d’anticipo. Risultato più che meritato per il lavoro svolto dal mister, dal suo staff e da questi ragazzi che hanno lavorato già dal primo giorno con tanta umiltà senza perdere mai di vista quello che era l’obiettivo stagionale, ovvero staccare un pass per ile finali nazionali.