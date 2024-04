 Under 16, Catanzaro-Frosinone 0-1 e playoff centrati!

CATANZARO: Le Rode, D’Oppidio (40′ st Morrone), Miceli (19′ st Amato), Mancuso, Misiano, Grieco, Mele, Manfredi, Favarò, Raimondi, Ferrise (1′ st Deodati)

Adisposizione: Canino, Mirante, Geraci

Allenatore: Spader

FROSINONE: Russi, Mirenzi, Colafrancesco, Forni, Grande, Reali, Castellani, Mancini, Befani (44′ st Borghi), Menghini (37′ st Attanasio), Giacomel

A disposizione: Giora, Marini, Saccheri, Rosa, Coluzzi, Petraglia, Carlopio

Allenatore: Marsella

Marcatori: 32′ st Castellani (rig.)

Arbitro: Basile di Vibo Valentia

Bellissima e al tempo stesso fondamentale vittoria per il Frosinone che espugna il Centro Tecnico Federale di Catanzaro di misura, con la rete dal dischetto nel secondo tempo di Castellani. Un successo che vale la extra-season. Un primo tempo abbastanza equilibrato, dove il Frosinone tiene di più il pallido del gioco, rischiando spesso qualcosa perdendo palle insidiose sulle quali i padroni di casa possono pungere e far male. Al tempo stesso, è brava la retroguardia ciociara ad evitare che ciò accada. Tante azioni per la squadra di mister Marsella che si concretizzano in gol al 31º quando Befani viene atterrato in area da Amato. Dal dischetto si presenta Castellani che con freddezza batte Le Rode e fa guadagnare altri tre punti importantissimi in vista dei play-off.