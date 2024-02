 Under 17, Frosinone-Ternana 1-1

FROSINONE: Di Giosia, Zorzetto, Caliandro, Belloni, Diodati (28′ st Cazora), Pirani, Buonpane (41′ st Mirenzi), De Filippis (41′ st Calabretta), Centofante (28′ st Tocci), Ruggiero (16′ st Riccone), Fiorito

A disposizione Vaccaro, Tiberi, Pantano, Borghi

Allenatore: Mizzoni

TERNANA: Giovannelli, Pesce, Goretti, Iliescu (1′ st Pierdomenico), Scopigno, Pagliei, Ciuffa (1′ st Trolese), Montenegro, Karageorgi (7′ st Xhani), Ferlicca (7′ st De Santis), Boudaas (21′ st Sculli)

A disposizione: Novelli, D’Aniello, Caccavalle, Guaglione

Allenatore: Romeo

Marcatori: Ferlicca 17′ pt, Centofante 6′ st

Arbitro: Waldamann di Frosinone; Assistenti: Rosati di Roma 2 e Granata di Viterbo

Si crea tanto al Meroni, ma non si riesce a portare il bottino pieno a casa. Finisce 1-1 tra Frosinone e Ternana nella categoria Under 17. Schiacciante la pressione dei padroni di casa che soprattutto nel primo tempo hanno nei piedi tante possibilità di invertire subito il risultato. Ma nel calcio, come spesso accade, non è sempre la squadra che gioca meglio a raccogliere i risultati meritati. Tornando al match, Centofante dribbla tutta la difesa avversaria e sul più bello viene atterrato in area. Il signor Waldamann fischia giustamente calcio di rigore, ma dal dischetto Buonpane si lascia ipnotizzare dal portiere avversario. Oltre a questa incredibile opportunità sciupata, i giallazzurri hanno il completo pallino del gioco, ma a portarsi in vantaggio sono gli ospiti con Ferlicca. La ripresa segue i binari della prima frazione con Centofante che bacia il palo su una bellissima conclusione. Il gol è nell’aria e arriva al 6′ grazie alla punizione del solito Centofante che pareggia così i conti. La Ternana si chiude nella propria metà campo e evita la sconfitta, ma ha una clamorosa occasione con Sculli dove Di Giosia compie un vero e proprio miracolo