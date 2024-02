 Under 18, Sampdoria-Frosinone 0-0

SAMPDORIA: Cervone, Pelissa (8′ st Panariello), Trevisan (1′ st G. Sciaccaluga), Rossello, Cavallaro, Melani, Camiciottoli, Malaj (4′ st Freccero), Devic (25′ st Sinatra), Giolfo (4′ st Islam), Sava

A disposizione: Rodolfo, Traverso, F. Sciaccaluga, Balzano

Allenatore: França

FROSINONE: Barone, Cozzolino (11′ st Carpineti), De Rita, Di Francesco Pelosi, Cellupica, Aromatico, Orlandi (37′ st Yanovksyy), Salvador, Schietroma (11′ st Silvestri), Centra (37′ st Coiro)

A disposizione: Minicangeli, Fiorletta

Allenatore: Durante

Arbitro: Spinelli di Cuneo; assistenti Cucchiari di La Spezia e Crisafulli di Imperia

Sfida di bassa classifica tra Sampdoria e Frosinone che finisce reti bianche. Gli ospiti si rendono piuttosto pericolosi nel primo tempo con Orlandi e Aromatico, ma in entrambe le occasioni la sfera finisce di poco fuori. Anche i blucerchiati hanno la possibilità di sbloccare il match, ma anche le loro azioni non sortiscono gli effetti sperati. Nella ripresa continua questo ping pong di emozioni, ma il risultato non cambia, anche se allo scadere Salvador con eleganza dribbla la difesa avversaria ma è miracoloso Cervone a deviare in calcio d’angolo.