 UNDER 17, I CANARINI STENDONO 2-4 IL PERUGIA

PERUGIA: Bulgarelli, Viti, Ascani (dal 35’ st Peroni), Martinetti (dal 1’ st Polizzi), Di Rienzo, Gennaioli, Fagotti (dal 27’ st Plini), Mottola (dal 10’ st Dalla Valle), Sulejmani (dal 27’ st Ravanelli), Leone (dal 10’ st Serfilippi), Ronconi (dal 27’ st Aronni).

A disposizione: Seghetti, Persichini.

Allenatore: Papini.

FROSINONE: Stellato, Fratarcangeli, Stefanelli, A. Romano, Quadraccia, Stazi (dal 32’ st Cipolla e dal 36’ st Tote), R. Romano, Evangelisti (dal 32’ st Severino), Coletta, Zanchetta, Mezsargs (dal 18’ st Voncina).

A disposizione: Minicangeli, Oddi, Crecco, Severino, Ferrari, Tote, Cipolla, Voncina, Salvatori.

Allenatore: Di Michele.

Arbitro: Sig. Ciorba della sezione di Perugia; assistenti: sigg. Marra e Della Botte della sezione di Perugia.

Marcatori: 17’ pt Zanchetta (Frosinone), 23’ pt Sulejmani (Perugia), 45’ pt A. Romano (Frosinone), 5’ st Evangelisti (Frosinone), 12’ st Quadraccia (Frosinone), 38’ st Polizzi (Perugia).

Note: ammoniti: Dalla Valle (Perugia), Stazi (Frosinone).

PERUGIA – Vola il Frosinone targato Di Michele e supera a pieni voti l’esame Perugia.

I giallazzurri portano a casa 3 punti che smuovono la classifica e permettono il raggiungimento dei 23 punti, distaccata la zona bassa della classifica di 5 punti.

Gli ospiti vanno a riposo in vantaggio 1-2 dopo aver sbloccato il risultato dopo 17 minuti di gioco con Zanchetta. Pochi minuti dopo il Perugia pareggia i conti e ristabilisce la parità con Sulejmani ma va nuovamente in svantaggio negli ultimi minuti del primo tempo con il gol di A. Romano.

Nella ripresa il Frosinone incrementa il vantaggio con Evangelisti e Quadraccia subendo poco e amministrando bene il vantaggio. Al 38’ del secondo tempo i padroni di casa segnano in gol della bandiera.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio