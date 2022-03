 UNDER 15, L’URAGANO FROSINONE TRAVOLGE LA SALERNITANA

FROSINONE: Marini, Falli, Cazora (dal 28’ st Sterbini), Caliandro, Dolciami, Molignano (dal 23’ st Lombardo), Riccone (dal 32’ st Mariniello), Diodati (dal 32’ st Meola), Fiorito (dal 28’ st Tiberi), Buonpane (dal 32’ st Marchesi), De Fillippis (dal 28’ st Belli).

A disposizione: De Rienzo, Oscurato.

Allenatore: Mizzoni.

SALERNITANA: Palazzo, Maresca (dal 10’ st Catuogno), A. Farina, M. Farina (dal 21’ st Fumo), D’Amore, Nunziata, Cafaro (dal 10’ st Vocca), Migliore, Buccella (dal 10’ st Viggiano), Amirante, Chietti.

A disposizione: De Felice, Nobler, Bove, Fierro, Paolino.

Allenatore: De Feo.

Arbitro: Sig. Catalani della sezione di Ciampino; assistenti: sigg. Duca e Pernarella della sezione di Ciampino

Marcatori: 32’ pt e 11’ st Fiorito (Frosinone), 19’ st Riccone (Frosinone).

Note: ammoniti: Falli (Frosinone), Nunziata (Salernitana); recupero: 1’ pt e 4’ st.

FERENTINO – Vince e dilaga il Frosinone di mister Mizzoni.

Feroci e implacabili i classe 2007 giallazzurri che hanno mantenuto la porta inviolata ed hanno siglato tre gol alla Salernitana.

Apre le danze bomber Fiorito al minuto 32 con una stupenda azione personale: parte per vie centrali, affronta e supera D’Amore e arrivato a tu per tu con Palazzo di sinistro non lascia scampo al numero uno granata.

Nella ripresa il gol del raddoppio è sempre di Fiorito, ancora su azione personale. L’attaccante sfrutta bene un controllo sbagliato di M. Farina, porta la sfera sul sinistro e calcia in porta battendo ancora una volta Palazzo.

Il gol del tris arriva da Riccone che è abile a sfruttare un cross e ad insaccare di testa.

