 UNDER 17, IL FROSINONE BLOCCA LA CAPOLISTA LAZIO (1-1)

FROSINONE: Stellato, Fratarcangeli, Ferrari (dal 31’ Silvestri), Di Mauro (dal 28’ st Stefanelli), Oddi (dal 28’ st Quadraccia), Stazi, Romano (dal 28’ st Crecco), Evangelisti, D’Andrea (dal 31’ st Mezsargs), Zanchetta (dal 31’ st Bauco), Zettera (dal 21’ st Salvatori).

A disposizione: Minicangeli, Centra.

Allenatore: Di Michele.

LAZIO: Renzetti, Casonato, Milani (dal 33’ st Giranelli), Di Porto (dal 17’ st Puzzarella), Zazza, Petta, Silvestri (dal 1’ st Di Nunzio), Oliva, Serra, Bigotti, Reddavide (dal 17’ st Della Salandra).

A disposizione: Polidori, Petrucci, Bordoni.

Allenatore: D’Urso.

Arbitro: sig. Adrian Lupinski della sezione di Albano Laziale; assistenti sigg. Valeria Nardozi della sezione di Roma 1 e Valerio Iaboni della sezione di Frosinone.

Marcatori: 43’ pt D’Andrea (Frosinone), 23’ st Di Nunzio (Lazio).

Note: ammoniti: Evangelisti (Frosinone), Casonato (Lazio), Bigotti (Lazio), Di Nunzio (Lazio).

FERENTINO – Termina 1-1 la sfida tra Frosinone e Lazio, i canarini arrivano ad affrontare la capolista romana da noni in classifica.

I padroni di casa cominciano bene il match, infatti al 9’ minuto Evangelisti sfiora il gol del vantaggio: il numero 8 raccoglie una palla vagante al limite dell’area di rigore, è bravo a liberare il sinistro ma la conclusione viene smorzata dalla parata di Renzetti.

Al quarto d’ora la Lazio si affaccia dalle parti di Stellato con Oliva, il centrocampista si accentra e calcia con il mancino ma la sfera termina sul fondo.

Al 19’ minuto capovolgimento di fronte con Ferrari che dalla fascia sinistra è bravo a dribblare due avversari e a calciare, ma la conclusione fiora il palo.

31’ minuto, punizione per il Frosinone dal limite dell’area: sul pallone Zanchetta che calcia direttamente in porta e colpisce in pieno la traversa.

A pochi minuti dalla fine del primo tempo il Frosinone sblocca il risultato e passa in vantaggio. Zanchetta batte velocemente un calcio d’angolo con un passaggio corto per Evangelisti, il numero 8 effettua un pericolosissimo tiro-cross nel mezzo, D’Andrea interviene e spizza di testa tanto quanto basta per beffare Renzetti e depositare in rete.

Nella ripresa la Lazio prova a reagire e a recuperare lo svantaggio. Al 55’ gli ospiti approfittano di una disattenzione a centrocampo ma Stazi interviene perfettamente e risolve la situazione.

La Lazio però agguanta il pareggio a metà secondo tempo. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Oliva il pallone capita sui piedi di Di Nunzio che, dal limite dell’area, calcia al volo e con l’aiuto dei due pali sigla il gol dell’1-1.

Poche le azioni nella seconda parte del match, tanti cambi e tanti interventi fallosi ma non cattivi.

Nell’extra-time i giallazzurri sfiorano l’impresa e il gol del 2-1 con Fratarcangeli che di testa spinge verso la porta un calcio d’angolo ma una doppia deviazione aiuta la parata dell’estremo difensore della Lazio.

La partita termina 1-1.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio