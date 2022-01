 UNDER 14 PRO, UN FROSINONE RIMANEGGIATO PAREGGIA CON L’ASCOLI (1-1)

FROSINONE: Giora, Summa, Carlaccini, D’Amico (dal 23’ st Colafrancesco), Mancini, Reali, Pantano (dal 1’ st Callara), Muccitelli, Stangoni, Cascone, Ciucci.

A disposizione: Massella, D’Arpino, Giorgi, Lama.

Allenatore: Broccolato.

ASCOLI: Ciotti, Grossi, De Bernardinis, Carano, Tocchi, Di Teodoro, Pagnotta (dal 25’ st Silvestrini), Seproni, Amadio dal 29’ st Neziri), Volponi (dal 29’ st Pano), Pietropaolo.

A disposizione: Serino, Gabrielli, Cecchini, Paolini, Stefoni, Carlinfante.

Allenatore: Caioni.

Arbitro: sig. Dennis Marcoccia della sezione di Frosinone.

Marcatori: 26’ pt Amadio (Ascoli), 30’ pt Muccitelli (Frosinone).

FERENTINO – Termina 1-1 il match di recupero della 7ª giornata tra Frosinone e Ascoli. Mister Broccolato ha dovuto fare i conti con le tante assenze in casa giallazzurra.

A passare in vantaggio è proprio l’Ascoli con Amadio al 26’ minuto del primo tempo.

I padroni di casa non si disperano e recuperano subito lo svantaggio quattro minuti dopo grazie alla marcatura di Muccitelli.

Nella ripresa le due compagini non affondano il colpo e il match termina in pareggio.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio