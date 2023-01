 UNDER 17, LA REGGINA SUPERA 3-1 IL FROSINONE

REGGINA: Sciammarella, Villari, Bombaci, Morra, Girasole, Simonetta, Simeone (dal 12’ st Farcomeni), Lafauci, Antoci, Cracchiolo (dal 44’ st Curulla), Arditi (dal 28’ st Seck).

A disposizione: Summa, Kovriaha, Gatto, Cristello, Marcianò.

Allenatore: Zito.

FROSINONE: Minicangeli, Cozzolino, Bianchi, Orlandi, Pelosi, Iachini, Schietroma (dal 19’ st Shkambaj), Silvestri, Mezsargs, Centra, Bauco (dal 19’ st Sitek).

A disposizione: Marini, De Rita, Ambrosini, Rizzo, Di Cristoforo.

Allenatore: Ledesma.

Arbitro: Sig. Gatto o della sezione di Lamezia Terme; assistenti: Galluzzo della sezione di Locri e Gigliotti della sezione di Lamezia Terme.

Marcatori: 41’ pt Cracchiolo Rig. (R), 44’ pt e 3’ st Antoci (R), 5‘st Mezsargs (F).

Note: ammoniti: Farcomeni (R), Girasole (R), Simonetta (R).

REGGIO CALABRIA – Il Frosinone torna da Reggio Calabria con una sconfitta, al “S. Agata” i padroni di casa si impongono 3-1 contro i ragazzi di mister Ledesma.

Gli amaranto partono molto bene e cercano di impensierire la retroguardia del Frosinone ma il match si sblocca solo al 40’ minuto con calcio di rigore concesso dal Sig. Gatto della sezione di Lamezia Terme. Dal dischetto si presenta Cracchiolo che batte Minicangeli e porta la Reggina in vantaggio.

Pochi minuti dopo i padroni di casa raddoppiano, sugli sviluppi di una palla inattiva Antoci è bravo ad intervenire e ad andare in rete.

Nella ripresa, in pochi minuti, vengono segnati altri due gol: prima la Reggina si porta sul 3-0 con un altro gol di Antoci e poi il Frosinone accorcia le distanze per il 3-1.

I giallazzurri tentano di riaprire il match ma la Reggina si chiude bene.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio