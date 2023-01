 UNDER 14 ÉLITE, L’ATLETICO 2000 ANNULLA IL FROSINONE (0-0)

ATLETICO 2000: Iovino, Cappella (dal 4’ st Bellucci), Monteleone, Perelli (dal 26’ Graziani), Da Pare, Palomba, Filippi, Iudica, Russo (dal 12’ st Sanna), Occhipinti, Di Rocco.

A disposizione: Patarini, Bertolini, Tarantino, Germani, Gianni, Mancini.

Allenatore: Pulina.

FROSINONE: Scordari, Di Giuseppe, Trulli, Paniccia, Iacobello, E. Riggi, Casagrande, Rosa, Carbone (dal 19’ st V. Esposito), Caramanica (dal 1’ st Eulisi), Giurdanella (dal 1’ st Caschera).

A disposizione: S. Esposito, Pileri, Ricci, Pasquazi, Voidoc, Marcuccilli.

Allenatore: Broccolato.

Arbitro: Sig. Panicci della sezione di Roma 1.

Marcatori: –

Note: ammoniti: Paniccia (F), Eulisi (F).

ROMA – Il Frosinone pareggia ancora e la Nuova Tor Tre Teste rientra in corsa.

Doppio pareggio consecutivo per la banda guidata da mister Broccolato, dopo il pirotecnico 3-3 contro il Fonte Meravigliosa arriva anche lo 0-0 contro l’Atletico 2000.

I canarini nelle ultime due hanno perso punti pesanti per il vertice della classifica facendo rientrare in corsa la Nuova Tor Tre Teste ora distante solamente 1 punto dai giallazzurri.

Il match contro l’Atletico 2000 inizia bene, i giallazzurri si rendono pericolosi ma non riescono a sbloccare il match. Il risultato rimane bloccato sullo 0-0, il tempo scorre, e i ragazzi di mister Broccolato non riescono ad andare in vantaggio.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio