 UNDER 17, MISTER LUCIDI FA IL PUNTO

Il Frosinone di mister Riccardo Lucidi vince ancora in trasferta. Nella difficile sfida contro il Bari, i giallazzurri battono 1-2 la squadra pugliese nonostante le diverse importanti assenze si portano a casa tre punti di vitale importanza. A commentare l’importante vittoria e in generale l’andamento del campionato è proprio il tecnico dell’Under 17 Lucidi.

Mister Lucidi, è arrivata una vittoria di straordinaria importanza…

“E’ stata una partita molto emozionante. Quando si va in trasferta far quadrare tutto per il verso giusto è sempre una piccola impresa. E’ stata una gara giocata a viso aperto da entrambe le squadre e siamo stati bravi a sbloccarla per primi. Sono contento per il primo gol stagionale di Binoshaj, così come dell’atteggiamento in generale della squadra nella ripresa. Su una situazione sfortunata subiamo gol su calcio di rigore, ma qui c’è la chiave della partita. Invece che arrenderci al pareggio, con qualche accorgimento tattico (ringrazio sempre il mio staff), abbiamo riconquistato quei metri che avevamo perso andandoci a prendere la vittoria con i due sott’età Bonanno e Taddei”.

Adesso la classifica è a vostro favore…

“Anche se la classifica non è il nostro primo obiettivo. Ci siamo rimessi sul treno dei play-off, siamo consapevoli che per stare lassù serve ripetere prestazioni come quella di Bari e qualcosina di più. Questo però non ci spaventa”.

La prestazione dei 2009 sott’età è una conferma sul cammino di crescita che si sta svolgendo nel complessivo settore giovanile…

“Il nostro primo obiettivo è cercare di far crescere più ragazzi possibili. E’ un vanto per noi essere scesi a Bari senza Carfagna e Reali impegnati con la Primavera. Non ha rappresentato nessun problema l’aver schierato i classe 2009 in un momento di difficoltà visti i tanti indisponibili 2008. Se il filo conduttore è positivo, arrivano risposte incoraggianti anche dai più piccoli”.

Ora la sosta si affronta con più serenità, al ritorno in campo ci saranno due impegni complicati…

“Sì, al ritorno avremmo una doppietta scoppiettante con il Palermo in casa e la Lazio in trasferta. Diranno molto per quello che potrà essere il girone di ritorno, essendo gli ultimi due impegni dell’andata. Fare sei punti in queste due giornate ci potrebbe proiettare al giro di boa in una posizione molto importante che secondo me i ragazzi meritano. La viviamo senza pressione, ma con il divertimento di affrontare due big match. Le giocheremo a viso aperto senza fare conti di classifica”.