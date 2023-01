 UNDER 17, NESSUN VINCITORE MA TANTO SPETTACOLO TRA FROSINONE E BARI (3-3)

FROSINONE: Minicangeli, Cozzolino, Bianchi, Ambrosini (dal 23’ st Orlandi), Pelosi (dal 30’ st De Rita), Iachini, Schietroma (dal 23’ st Buonpane), Silvestri, Mezsargs, Centra, Bauco.

A disposizione: Grasso, Caliandro, Di Cristofaro, Rizzo, Fiorletta.

Allenatore: La Bella.

BARI: De Giosa, Cappellari, Bruno (dal 19’ st Spadavecchia), Maio, Basile, Forziati, Pazienza (dal 10’ st Sacco), Lavoratti, Violante (dal 37’ st Filo), Limina (dal 37’ st Tatullo), Satalino (dal 37’ st Carrozzo).

A disposizione: Bux, Calò, Carlucci, Susco.

Allenatore: Di Simone.

Arbitro: sig. Chirnoaga della sezione di Tivoli; assistenti sigg. Calce della sezione di Cassino e Gneo sella sezione di Latina.



Marcatori: 7’ pt e 2’ st Violante (B), 16’ pt Mezsargs (F), 5’ st Bauco (F), 22’ st Maio (B), 32’ st Centra Rig. (F).

Note: ammoniti: Iachini (F), Centra (F), Buonpane (F), Pazienza (B), De Giosa (B), Maio (B); recupero: 0’ pt e 4’ st.

CEPRANO – Al “Vollero” di Ceprano il Frosinone non riesce ad avere la meglio sul Bari, il match termina con un pirotecnico 3-3.

Il Frosinone comincia il 2023 con un pareggio perdendo così di vista Lazio e Roma rispettivamente a quota 36 e 32 punti.

Via al match e i biancorossi si riversano subito in fase offensiva trovando il gol al 7’ minuto con Violante.

Lo 0-1 Bari non destabilizza il Frosinone e 9 minuti più tardi Mezsargs ristabilisce la parità.

Nella ripresa il match si accende e accade di tutto: prima Violante segna il gol dell’1-2, doppietta per il numero 9 del Bari, poi Bauco riacciuffa subito il pareggio.

Al 22’ minuto Maio porta di nuovo in vantaggio i suoi ma al 32’ minuto il signor Chirnoaga della sezione di Tivoli concede ai padroni di casa un penalty che Centra realizza battendo De Giosa.

Il match termina 3-3.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio