 UNDER 14 PRO, I GIALLAZZURRI VINCONO 3-1 CONTRO IL PESCARA

FROSINONE: Scordari, Di Giuseppe, Tomassetti (dal 14’ st Pantalone), Paniccia, Iacobelli (dal 14’ st Pileri), E. Riggi, R. Rosa (dal 1’ st Caschera), Carbone, Caramancica (dal 21’ st Voidoc), Giurdanella (dal 21’ st V. Esposito).

A disposizione: S. Esposito, Trulli, Sperduti, Pasquazi.

Allenatore: Broccolato.

PESCARA: Muricchio, Masciangelo (dal 26’ pt D’Agostino), Giosaffato (dal 24’ st Felicissimo), Tenaglia, Di Battista, Marrone, Servalli (dal 20’ st Spinelli), Ciancaioni, Mbaye (dal 9’ st Aloisi), Esposito (dal 25’ st Di Giampietro), D’Angelo.

A disposizione: Fiorentino, Giammarinaro, Balsen, Collevecchio.

Allenatore: Esposito.

Arbitro: sig. De Marco della sezione di Tivoli.

Marcatori: 2’ pt R. Rosa (F), 5’ st D’Angelo (P), 25’ st Carbone (F), 36’ st V. Esposito (F).

RIPI – I giallazzurri di mister Broccolato rifilano un tris al Pescara di mister Esposito e portano a casa tre punti che permettono la risalita in classifica e il sorpasso ai danni del Perugia e del Pescara.

Pronti, via e il Frosinone va subito in gol grazie ad una marcatura di R. Rosa, gli ospiti provano a reagire ma i padroni di casa riescono a chiudere il primo tempo in vantaggio.

Ad inizio secondo tempo i delfini ristabiliscono la parità con D’Angelo ma al 25’ minuto Carbone riporta in vantaggio il Frosinone.

Negli ultimi istanti del match V. Esposito, subentrato a Giurdanella nella ripresa, chiude il match segnando il gol del 3-1.

