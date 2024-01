 Under 17, Palermo-Frosinone 1-4

PALERMO: Mondello, Maggio (29′ pt Cirafici), Mule, Veron (37′ st Sapuchella), Barranco, Avena, Occhione (12′ st Brutto), Rosciglione, Vaccaro, Visconti (12′ st Scalavino), Martire

A disposizione: Ingrassia, Runza, Pipitone, Cottone, Cracchiolo

Allenatore: Del Grosso

FROSINONE: Di Giosia, Riccone, Belloni, Tocci, Caliandro, Zorzetto, De Filippis, Diodati (37′ st D’Amico), Buonpane (45′ st Cazora), Centofante (25′ st Carpentieri), Pirani (25′ st Calabretta)

A disposizione: Russi, Tiberi, Pantano, Alfano, Coluzzi

Allenatore: Mizzoni

Marcatori: Riccone 3′ pt, De Filippis 35′ pt, Vaccaro 43′ pt, Pirani 19′ st, Calabretta 48′ st

Arbitro: Fragala di Acireale; Assistenti: Belfiore e Leone di Acireale

Impeccabili. Questa Under 17 ci sta lasciando senza parole per i grandi risultati ottenuti fino a questo momento. Grazie a questi tre punti conquistati a Palermo, la squadra di Mizzoni muove un ulteriore passo nella zona playoff, con i rosanero che distano una lunghezza. La gara viene subito approcciata alla perfezione con la marcatura da calcio d’angolo di Riccone dopo appena 3′ di gioco. I padroni di casa costruiscono, ma la retroguardia ciociara è brava a stroncare sul nascere tutti gli attacchi degli avversari. Anzi, al 35′ gli ospiti raddoppiano con De Filippis lesto a farsi trovare libero nell’area di rigore. Allo scadere del primo tempo il Palermo riesce a trovare la rete dell’1-2. I giallazzurri non si scompongono e nella ripresa, piuttosto che rintanarsi nella propria trequarti, creano e segnano prima la rete dell’1-3 con Pirani, e successivamente all’ultimo minuto Calabretta chiude definitivamente i giochi.