 Under 14 Pro, Ancona-Frosinone 0-1

ANCONA: Vecchi, Rossetti, Rossi (33′ st Ajayi), Fiordelmondo, Natali, Ficosecco, Pallotta, Antolini, Coscia, Manzotti (1′ st Marconi), Montecchiani (1′ st L. Rossi)

A disposizione: Verdecchia, Galeotti,Spadoni, Parisi, Torresi, Crescentini

Allenatore: Calvigioni

FROSINONE: Marchiotto, Conti (9′ st Frara), Balan, Massa, Minotti (1′ st Grande), Antonelli (23′ st Cerquozzi), Battaglia, Tolomeo (23′ st Verdone), Tacchi, Ranieri (13′ st Montanaro), Mastropietro

A disposizione: Leonardi

Allenatore: Pacini

Marcatori: Ranieri

Arbitro: Speciale di Ancona

Espugnata anche Ancona dall’Under 14 Pro giallazzurra che con una gara maschia e senza esclusione di colpi si è imposta su campo non facile, conquistando tre punti importanti in ottica classifica. Avversario valido, che soprattutto all’andata, aveva dimostrato la propria forza superando il leone 2-4. Nel ritorno la musica è cambiata, con i giallazzurri che sbloccano con Ranieri e dominano per larghi tratti. Nella ripresa è Marchiotto il protagonista che sbarra la strada agli anconetani parando un calcio di rigore. Prossimo step in casa contro il Perugia, che dista 2 lunghezze