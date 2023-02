 UNDER 17, VITTORIA IN RIMONTA DEL FROSINONE CONTRO IL PERUGIA

PERUGIA: Migliorati, Astemio (dal 37’ st Giorgetti), Carbonini (dal 43’ st Tofani), Ambrogi (dal 30’ st Falasca), Fontanelli, Costanzi (dal 30’ st Petterini), Barberini (dal 43’ st Nzali), Bussotti, Lickunas, Ciattaglia, Caprari.

A disposizione: Verdini, Picci, Fucci, Massei.

Allenatore: Del Bene.

FROSINONE: Minicangeli, Cozzolino, Bianchi (dal 25’ st Shkambaj), Orlandi (dal 25’ st Fiorletta), Pelosi, Iachini, Schietroma, Silvestri (dal 25’ st Paparelli), Mezsargs, Centra (dal 45’ st Di Cristoforo), Bauco (dal 47’ st Rizzo).

A disposizione: Grasso, Perita, Ambrosini, Sitek.

Allenatore: Ledesma.

Arbitro: Sig. Amedei della sezione di Terni; assistenti: Abaterusso e Marchetta della sezione di Perugia.

Marcatori: 4’ pt Mezsargs (F), 21’ pt Lickunas (P), 18’ st Barberini (P), 35’ st e 44’ st Schietroma (F).

Note: ammoniti: Costanzi (P), Fiorletta (F), Iachini (F).

PERUGIA – Il Frosinone la spunta e vince in extremis contro un Perugia combattivo superando così il Benevento e raggiungendo il 4° posto in classifica e la zona playoff.

La partita per gli ospiti si mette subito sui binari giusti perché il Frosinone va in vantaggio dopo 4’ minuti di gioco con Mezsargs ma Lickunas a metà del primo tempo ristabilisce la parità con una bella girata.

Nella ripresa accade di tutto: al 18’ minuto il Perugia completa la rimonta e si porta sul 2-1 grazie al gol di Barberini ma i canarini non si danno per vinti perché al dal 35’ minuto Schietroma fa volare i suoi battendo al 35’ e al 44’ minuto Migliorati e regalando ai suoi una vittoria che ormai sembrava lontana.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio