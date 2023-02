 UNDER 16, MARINI E FIORITO FANNO VOLARE IL FROSINONE

FROSINONE: Marini (dal 27’ st Gabriele), Riccone (dal 12’ st Molignano), Tiberi, Belloni, Caliandro (dal 12’ st Dolciami), Curzi, Buonpane (dal 27’ st Calabretta), Diodati (dal 1’ st De Filippis), Baptista (dal 1’ st Bisogno), Ruggiero, Fiorito (dal 27’ st Cenciarelli).

A disposizione: Cazora, Tocci.

Allenatore: Mancone.

SALERNITANA: Palazzo (dal 30’ st Cafarelli), Natale, A. Farina (dal 6’ st D’Amore), Barraco (dal 30’ st Romano), Nunziata, Basile (dal 6’ st D’Aniello), Ambrosio (dal 20’ st D’Addio), M. Farina, Cantisani (dal 20’ st Cafaro), Migliore, Chietti.

A disposizione: Negro, Bove, Flaminio.

Allenatore: Landi.

Arbitro: Sig. Anastasio della sezione di Roma I; assistenti: Sigg. Emanuele della sezione di Roma I e Pacifici della sezione di Ciampino.

Marcatori: 12’ pt e 24’ pt Fiorito (F).



Note: ammoniti: Diodati (F), Negro (S), M. Farina (S).

CEPRANO – Il Frosinone batte anche la Salernitana e difende il secondo posto in classifica dall’attacco della Lazio.

I canarini riescono a superare i granata, tra le mura amiche, grazie ad una doppietta nel primo tempo del numero 11 Fiorito.

Il Frosinone però imposta subito la gara a proprio piacimento e passa in vantaggio dopo dodici minuti con Fiorito che è abile ad anticipare tutti e a sfruttare una palla vagante nell’area della Salernitana.

Dopo undici minuti i canarini trovano il gol del raddoppio ancora con Fiorito che per la seconda volta batte l’estremo difensore granata.

Il 2-0 non demotiva gli ospiti e infatti Ambrosio e Chietti provano a concludere a rete per accorciare le distanze ma Marini è in partita e sventa ogni minaccia.

Alla mezz’ora del secondo tempo il Sig. Anastasio della sezione di Roma I concede un calcio di rigore per gli ospiti, Migliore sfida Marini ma il numero 1 del Frosinone è bravissimo a neutralizzarlo e a mantenere la porta inviolata.

