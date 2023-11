 UNDER 18, FROSINONE-EMPOLI 2-3

FROSINONE: Minicangeli, Cellupica (38′ st Bianchi), Paparelli, Silvestri, Pelosi, Rizzo (38’ st De Rita), Orlandi (20′ st Cozzolino), Yanovskyy, Salvador, Coiro (17 ‘ st Buttarazzi, 20’ st Orlandi)

A disposizione: Sperlonga, Bianchi, Fioretta, Moretta, Trevisone

Allenatore: Amelia

EMPOLI: Poggiolini, Paolieri (7′ st Parente), Pauliuc (10′ st Coppola), Capacci, Alfani (27′ st Mboumbou), Tempre (10′ st Tatti), Lamberta (1′ st Massarelli), Forciniti, El Biache (27’ st Fiorini), Longo, De Ferdinando

A disposizione: Gazzoli, Bartelloni, Bicchierini

Allenatore: Lisuzzo

Marcatori: Lamberta 40′ pt, Buttarazzi 46′ pt, Coiro 8′ st, Capacci 44′ st, Fiorini 48′ st

Arbitro: Caruso di Viterbo, assistenti: Bianchi di Roma 1 e Bosco di Roma 2

Si chiude con una sconfitta la gara contro l’Empoli per 2-3. Alla fine del primo tempo gli ospiti sbloccano l’incontro con Lamberta che sfrutta al massimo l’assist di Longo. Il Frosinone non molla e allo scadere della prima frazione di gioco trova il pari su punizione con Buttarazzi. Nella ripresa sono ancora gli uomini di Marco Amelia a trovare la gioia del gol con Coiro che finalizza il cross di Salvador. Tante le occasioni in cui i padroni di casa potevano chiudere il match, non sfruttate. Nel finale, allora, arriva la beffa. Prima con il pareggio di Capacci e al 93′ con il gol vittoria di Fiorini.