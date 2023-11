 UNDER 17, CATANZARO-FROSINONE 0-1

CATANZARO: Raccioppoli, Collaro, Volpe (Lobello), Ricca (27′ st Oliva), Ramondino, lassenl, Federico (12’st De Luca), Curcio (18′ st Riccio), Romano (12′ st Pisano), Bruno, Romeo (36′ st Ugirano)

A disposizione: Madia, Pessia

Allenatore: Salerno

FROSINONE: Di Giosia, Falli, De Filippis (45 st Lupi). Diodati, Zorzetto, Belloni, Buonpane (32′ st Calabretta), Pirani, Fiorito (45′ st Belli), Tocci (1′ st Centofante), Ruggiero (20′ st Menichelli)

A disposizione: Marini

Allenatore: Mizzoni

Marcatori: Fiorito 6′ st

Arbitro: Polistena di Soverato, assistenti: Carnovale e Russo di Lamezia Terme

Vittoria di misura per l’Under 17 di Mizzoni che espugna Catanzaro vincendo 0-1. Primo tempo bloccato con il Frosinone che tiene il pallino del gioco e il predominio territoriale, con i padroni di casa che danno la sensazione di poter far male a Di Giosia solo da calcio piazzato. Il gol decisivo arriva al 6′ della ripresa con Fiorito. Dopo un bel fraseggio tra capitan Diodati e Centofante, la sfera è recapitata da Ruggiero il quale conclude in porta trovando la parata di Raccioppoli, ma sulla respinta da vero bomber d’area di rigore, il 9 deposita in rete. Nel prossimo turno il Frosinone affronterà al “Luigi Meroni” di Ripi la Roma che dista solo due lunghezze.