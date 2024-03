 Under 18, Lecce-Frosinone 0-0

LECCE: Verdosci, Russo, Nikko, Giacomazzi, Pacia, Davis, Gromek, Basaric (27′ st Perricci), Iasevoli, Kodor, Metaj

A disposizione: Cadar, Montagna, Vitale, Pantaleo, Spinelli, Di Pasquale, Sorrino, Perrone

Allenatore: Schipa

FROSINONE: Barone, Moretta, De Rita, Di Francesco, Pelosi, Cellupica, Fiorletta (24′ st Carpineti), Schietroma (43′ st Pone), Salvador, Fiorito (30 ‘st Centra), Aromatico (24’ st De Luca)

A disposizione: Minicangeli, Orlandi, Yanovskyy

Allenatore: Durante

Arbitro: Schifone di Taranto

Finisce reti bianche il match tra Lecce e Frosinone con gli uomini di Durante che conquistano un punto su un campo ostico come quello dei giallorossi. Nella sesta gara di ritorno i canarini accorciano di un punto sul penultimo posto presidiato dalla Sampdoria, che si trova a quattro lunghezze di distanza. Il prossimo incontro per i giallazzurri sarà contro il Milan che lotta per i vertici della classifica.