 SERIE C FEMMINILE, VITTORIA CASALINGA CON IL PALERMO

Frosinone – Sijeka, Silvi (dal 30’st Zavarese), Vaccari, Collovà, Stibel, Neddar, Musolino (dal 44’st Leone), Maier, Sgambato (dal 36’st Licari), Spagnoli, Tata (dal 26’st Ruzafa). A Disposizione: Zuliani, Cacchioni, Contena, Antonucci, Fiore. Allenatore: Foglietta

Palermo – Biundo, Viscuso I. (dal 20’st Coco), Priolo, Incontrera, Bruno, Piro (dal 20′ st Ciampi), Cancilla, Tarantino, Chirillo, Navarro (dal 1’st Gippetto), Viscuso S. (dal 36′ Leto). A Disposizione: Pedone, Bonanno, Puntaloro, Ingrassia, Cracchiolo. Allenatore: Pipitone

Arbitro: Gennaro Decimi della sezione di Napoli

Assistenti: Federica Bordin e Lorenzo Iannarelli della sezione di Latina

Marcatori: 11’st Spagnoli, 47’st Maier



Ferentino – Per l’undicesima giornata di campionato di Serie C, il Frosinone ospita alla Città dello Sport di Ferentino il Palermo. La compagnie rosanero scende bene in campo respingendo gli assalti delle ragazze di mister Foglietta già dai primi minuti. La prima vera occasione arriva al 27′ sui piedi di Tata che, su un cross della Spagnoli, manca l’appuntamento con il goal. La partita rimane bloccata in tutta la prima frazione di gioco con poche occasioni da entrambe le parti e così il primo tempo si chiude sullo 0-0. La ripresa inizia con lo stesso spartito, poca intensità da entrambe le parti. Squadre che continuano a studiarsi cercando di non scoprirsi troppo. Al nono minuto di gioco grande occasione di Neddar con un colpo di testa a girare che lambisce il palo. All’undicesimo minuto si sblocca la partita con Veronica Spagnoli, trovata da uno splendido cross di Maier, in area di rigore calcia verso lo specchio della porta e batte Biundo per l’1-0. Al 28′ del secondo tempo altra grande occasione sempre sull’asse Maier-Spagnoli. Maier, con un altro cross pericoloso trova l’attaccante giallazzurro da sola in area di rigore che però calcia alto sopra la traversa. Il Frosinone continua a spingere questa volta con Ruzafa che in contropiede arriva indisturbata in area di rigore, ma calcia alto mancando il goal. Al 42′ il Palermo sfiora il pareggio con un calcio di punizione che Sijeka e brava a deviare sulla traversa. In pieno recupero dopo un po’ di sofferenza le giallazzurre trovano il raddoppio con Maier che dopo una grande cavalcata in contropiede riesce a mettere il pallone in rete per il 2-0. Il triplice fischio dell’arbitro Gennaro Decimi sancisce la vittoria del Frosinone che guadagna altri tre punti fondamentali per la lotta al vertice nel campionato.