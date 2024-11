 I RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE GIALLAZZURRO

Nel weekend in cui hanno riposato la Primavera e l’Under 17, questi sono gli altri risultati del settore giovanile.

Under 16: Bari – Frosinone 0-1

I ragazzi di mister Centioni conquistano una vittoria di prestigio nella difficile trasferta contro il Bari, interrompendo il loro straordinario ruolino di marcia. In un big match carico di tensione e qualità, il Frosinone si impone con il minimo scarto, grazie alla rete decisiva di Silvestri nella ripresa. I giallazzurri partono subito forte, rendendosi pericolosi con Casagrande che, da fuori area, impegna severamente Cipolla, bravo a deviare in angolo. Il Bari risponde al 12’ con un calcio d’angolo che crea qualche apprensione nella retroguardia ciociara, ma Grimaldi non riesce a finalizzare. Al 20’ sono ancora i padroni di casa a sfiorare il vantaggio: da una punizione battuta dalla trequarti da Amorisco nasce un’azione insidiosa, ma Ramogida si supera respingendo un tiro ravvicinato di Picciotti. Il Frosinone torna a spingere attorno alla mezz’ora, con Maggiora che prova un tiro dalla distanza che sfiora la traversa dopo un’improvvisa discesa della palla, lasciando il pubblico col fiato sospeso. Nella ripresa il gioco si fa più equilibrato, con entrambe le squadre alla ricerca della giocata vincente. La svolta arriva al 24’, quando Silvestri scatta sul filo del fuorigioco, sorprende la retroguardia barese e, a tu per tu con Cipolla, lo batte con un preciso diagonale, firmando il vantaggio giallazzurro. Il Bari tenta il tutto per tutto per riequilibrare il risultato, ma il Frosinone, guidato da capitan Riggi e da un impeccabile Ramogida tra i pali, resiste senza concedere pericoli rilevanti.

Bari – Cipolla, Dellino, Caputo, Grimaldi, Errico (dal 29’st Rizzi), Silvestri (dal 17’st Pietraniello), Picciotti (dal 1’st Valoroso), Amorisco, Felice, Illuzzi (dal 17’st Beneficio), Santanelli. A disposizione: Loiacono, Altobello, Gramegna, Calculli, Di Molfetta. Allenatore: Berti



Frosinone – Ramodigia, Trulli (dal 1’st Danieli), Maggiora (dal 42’st Frani), Anzidei, Riggi, Agostini (dal 17’st Cimaglia), Bonanno (dal 32’st Barboni), Esposito (dal 1’st Francia), Silvestri (dal 42’st Crescimbeni) , Taddei, Casagrande (dal 1’st Giurdanella). A disposizione: Scordari, Di Battista. Allenatore: Centioni

Marcatori: 24’st Silvestri

Arbitro: Alessandro Pio Carpentiere della sezione di Barletta

Assistenti: Giovanni De Palma e Davide Parisi della sezione di Molfetta

Ammoniti: 32′ pt Trulli, 20’st Amorisco, 35’st Santanelli



Under 15: Bari – Frosinone 1-1

Il Frosinone di mister Fabrizio Durante non va oltre l’1-1 in trasferta contro il Bari, in una partita equilibrata che lascia qualche rammarico ai giallazzurri, ancora alla ricerca di continuità in questa prima parte di stagione. Il primo tempo scorre senza particolari emozioni: le due squadre si limitano a qualche tentativo da lontano, ma nessuna delle due riesce a creare occasioni davvero pericolose. Con il passare dei minuti, il Frosinone cresce in intensità, prendendo progressivamente il controllo del gioco, ma nei pressi dell’area avversaria manca sempre il guizzo decisivo. Si va quindi al riposo sullo 0-0. Nella ripresa, mister Durante tenta di dare una scossa alla squadra, inserendo subito Fargnoli al posto di Ingiugno. Nonostante i cambi, il copione della partita non cambia e, al quarto d’ora, arriva il vantaggio del Bari: Damato trova la zampata vincente che supera Amato, portando i padroni di casa sull’1-0. La reazione del Frosinone non si fa attendere. I giallazzurri aumentano la pressione offensiva e, dopo diversi tentativi, trovano il meritato pareggio grazie ad Aversa, che ristabilisce l’equilibrio e salva la squadra dalla sconfitta. Nei minuti finali, entrambe le formazioni tentano qualche affondo, ma il risultato non cambia più. Il Frosinone torna a casa con un punto che, seppur positivo, non soddisfa del tutto le ambizioni della squadra. Ora la squadra si prepara ad affrontare la prossima sfida casalinga contro il Cosenza, fanalino di coda della classifica, con l’obiettivo di tornare alla vittoria e rilanciare il proprio cammino in campionato.



Bari – Capogrosso, Mitola, Rainone, Piazzolla, Perulli, De Vezze, Mastrapasqua (dal 65’st Stramaglia), Damato, Ferrorelli (dal 65’st Evangelista), Di Benedetto (dal 70’st Carlone), De Lucia. A disposizione: Nomice, Patronelli, Di Clemente, Napoli, De Feudis, Sansonetti. Allenatore: Santeramo

Frosinone – Amato, Frara (dal 54’st Ferretti C.), Balan (dal 54’st Tacchi), Chiazzolla, Antonelli, Polidori, Fragnoli A. (dal 54’st Monti), Ferretti V., Sisillo (dal 60′ Polletta), Ingiugno (dal 41’pt Fragnoli P.), Aversa (dal 78’st Ranieri). A diposizione: Esposito, Gentili, Pacifico. Allenatore: Durante

Marcatori: 58’st Damato, 66’st Aversa

Arbitro: Pasquale Roberto Palumbo della sezione di Foggia

Assistenti: Vincenzo Gramegna e Antonello Sibilliano di Molfetta

Ammoniti: 21’st Damato, 28’st Piazzolla

Under 14 PRO: Perugia – Frosinone 1-1

Il Frosinone torna dalla trasferta di Perugia con un solo punto, al termine di una gara che lascia l’amaro in bocca per le tante occasioni sprecate. Nonostante l’ottimo approccio e una prestazione generosa, i ragazzi di mister Burtini non riescono a conquistare una vittoria che avrebbe dato nuova linfa al percorso in campionato. La partita si sblocca al 18’ grazie a una grande azione dei giallazzurri: Ioli, con uno splendido passaggio filtrante, serve perfettamente Inghingoli, che finalizza con freddezza siglando il momentaneo 0-1. La reazione del Perugia è immediata e al 23’ i padroni di casa ottengono un calcio di rigore. Dagli undici metri, Crescentini batte Altibrandi e riporta il punteggio in parità. Il resto del primo tempo vede il Frosinone continuare a spingere con determinazione, ma senza riuscire a concretizzare le opportunità create. Si va così al riposo sull’1-1. Nella ripresa, la squadra di Burtini aumenta ulteriormente la pressione, costruendo azioni interessanti e mettendo più volte in difficoltà la difesa umbra. Tuttavia, manca sempre il colpo risolutivo per riportarsi in vantaggio. Nonostante i cambi effettuati nel tentativo di dare freschezza e incisività, i giallazzurri non riescono a superare il muro difensivo del Perugia. Al triplice fischio, il risultato rimane inchiodato sull’1-1. Un pareggio che non soddisfa il Frosinone, consapevole di aver creato molto senza riuscire a concretizzare. In classifica, i giallazzurri restano dietro a Lazio e Roma, ma guardano già alla prossima sfida con la determinazione di invertire la rotta.





Perugia – Rappuoli, Taddei (dal 49’st Carlicchi), Buffa, Marcelli (dal 49’st Bianchi), Capomagi, Parreschi, Calisti (dal 68’st Dorillo), Crescentini (dal 60’st Crescenzi), Mariani (dal 60’st Pereira Souza), Moresi, Mengani (dal 68’st De Vito). A disposizione: Spadoni, Luchetti, Marchetti. Allenatore: Papini

Frosinone – Altibrandi, Scarabotti, Morabito (dal 35’pt Fiorino), Pianigiani, Fares, Ioli C., Ioli M., Della Rasa (dal 53’st Parenti), Inghingoli (dal 65’st Ciccone), Montioni (dal 58’st Di Michele), Fulgenzi (dal 50’st Genovesi). A disposizione: Astolfi, Sellacci, Bruno, Cancelli. Allenatore: Burtini

Marcatori: 18’pt Inghigoli, 23’pt Crescentini

Arbitro: Aldo Saverio Vergari della sezione di Perugia

Ammoniti: 22’pt Morabito, 25’pt Fulgenzi, 61’st Parenti, 65’st Fiorino, 66’st Bianchi

Ufficio Stampa Frosinone Calcio