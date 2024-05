 A BOTTA CALDA, BOMBER CHEDDIRA A DAZN

MONZA – Semplicemente decisivo. E’ di Walid Cheddira il gol-vittoria che ha regalato tre punti di speranza al Frosinone in vista del traguardo. E per Cheddira – sette gol in campionato all’esordio in A, più 1 in Coppa Italia – c’è la ribalta a Dazn a fine gara.

“Se ad inizio stagione mi avessero detto che si saremmo giocati la salvezza all’ultima giornata, l’avrei presa come una cosa bellissima. Ci avrei messo la firma. Sono delle emozioni uniche. Arrivare così fino alla fine è ancora più bello. Questa settimana daremo il massimo come sempre per cercare di portare questa salvezza dalla nostra parte. Bisogna essere intelligenti, saper dosare le energie perché arrivano i primi caldi, dobbiamo stare concentrati e sul pezzo fino all’ultimo secondo. Ho eguagliato Hakim col mio settimo gol? Mi fa piacere però tutto passa in secondo piano, l’importante è l’obiettivo di squadra. Tutti abbiamo lottato, corso, sofferto. Siamo sul pezzo. Giocheremo per la vittoria, non dobbiamo farci condizionare dai due risultati su tre. Mi è capitato lo scorso anno (a Bari, ndr) e abbiamo perso. Dobbiamo puntare a vincere, mettendo in campo la stessa mentalità e concentrazione, mettere in campo tutto quello che abbiamo dentro. Il Frosinone deve salvarsi per l’impegno, la dedizione, il lavoro di un anno intero, i sacrifici di tutti noi, delle nostre famiglie, della Società. Daremo il massimo per arrivare a questo traguardo storico. La dedica sul gol? Alla mia famiglia, ai miei genitori, mio fratello, mi sorella. Alle persone che mi sono più vicino”.

