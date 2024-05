 SOULé’ A BOTTA CALDA SU DAZN

MONZA – Esausto ma felice, come tutti i compagni di squadra. Ma consapevole che manca l’ultimo sforzo per uscire definitivamente alla luce della salvezza. Matias Soulé non ha fatto gol ma ha accarezzato ancora la gioia della rete su azione che, con i 96’ di Monza, gli manca da 24 gare e 56’. Ma lui è strafelice e risponde alle domande su Dazn a fine gara: “E’ andata come volevamo, è arrivata questa prima vittoria fuori casa e ci prepariamo alla prossima, non se sabato o domenica o quando si giocherà. E lo faremo con tutta questa gente che ci segue in trasferta e che ci incita in casa, loro ci sono sempre. E ci aiutano tanto. La doppia opzione? Noi abbiamo un risultato: vincere in casa nostra per regalare una gioia alla nostra gente. E speriamo di poter raggiungere l’obiettivo al quale tutti teniamo tanto. Il rapporto col mister? Parliamo sempre, lui mi dice le cose che debbo fare. Ho un bellissimo rapporto con lui, lo ringrazio per tutto quello che ha fatto in questa stagione e perché ci fa giocare bene. Speriamo di raggiungere l’obiettivo perché lo meritiamo tutti. Il prossimo anno? Non penso a niente, ho la testa all’ultima partita. So che tornerò alla Juventus e poi si vedrà. Il Frosinone? Si salverà perché giochiamo bene, abbiamo tanta voglia e lo meritiamo”.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio