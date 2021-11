 UNDER 14 ELITE, FROSINONE INARRESTABILE. BATTUTO ANCHE IL TOR SAPIENZA (5-1)

FROSINONE: Cera (dal 1’ st Massella), Bonanni (dal 1’ st Riggi), Colafrancesco (dal 17’ st De Santis), D’Arpino, Magliozzi, Reali, Stangoni, Muccitelli (dal 17’ st Carola), Cascone, Petraglia (dal 13’ st Giorgi), Pantano.

A disposizione: Summa, Carpentieri.

Allenatore: Broccolato.

TOR SAPIENZA: Perinetti (dal 17’ st Romanella), Umbro, D’Alberti (dal 17’ st Brigliardori), Savastano (dal 15’ st Rizza), Di Felice, Rossi (dal 17’ st Lucidi), Ferrera (dal 22’ st Bucceroni), Tacconi, Zonetti (dall’11’ st Ciciarelli), Monardo, Cianci (dal 1’ st Cipolletti).

A disposizione: Scarpanti.

Allenatore: Gosti.

Arbitro: sig. Mastronardi della sezione di Frosinone

Marcatori: 7’ pt D’Arpino (Frosinone), 13’ pt e 11’ st Petraglia (Frosinone), 15’ pt Stangoni rig. (Frosinone), 35’ pt Monardo (Tor Sapienza), 36’ st Cascone (Frosinone).

Note: recupero: 2’ pt e 3’ st.

FERENTINO – Termina con una vittoria per i giallazzurri il match tra Frosinone e Tor Sapienza.

Partita a senso unico in cui il risultato non è mai stato messo in discussione, infatti i canarini già al 7’ minuto hanno sbloccato il risultato grazie ad una marcatura di D’Arpino.

Vantaggio incrementato 6 minuti dopo con un gol di Petraglia, cannoniere del Frosinone di mister Broccolato insieme a Carpentieri, 10 gol in due in 6 match disputati.

Al quarto d’ora di gioco arriva anche il tris: il signor Mastronardi della sezione di Frosinone concede un calcio di rigore per i padroni di casa per un intervento irregolare di un giocatore del Tor Sapienza. L’incaricato dal dischetto è il numero 7 Stangoni che non sbaglia e batte Perinetti.

Nei minuti finali della prima frazione di gioco gli ospiti accorciano le distanze segnando il gol del 3-1 con Monardo.

Nella ripresa il Frosinone continua ad avere il pallino del gioco nonostante il doppio vantaggio.

All’11 minuto Petraglia sigla il poker e la doppietta personale, mentre nell’extra time del secondo tempo Cascone chiude la pratica segnando il gol del 5-1.

