Seduta di allenamento mattutina alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino per i giallazzurri di mister Vivarini che iniziano a preparare l’esordio in campionato contro la Sampdoria. Differenziato per chi ha giocato ieri. Attivazione, lavoro in palestra e poi sul campo, con una serie di partite a pressione, per il resto del gruppo. Domani pomeriggio in programma una nuova seduta sempre a Ferentino.