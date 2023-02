 PALERMO – FROSINONE, LA BIGLIETTERIA

Si comunica che dalle ore 16:30 di lunedì 13 febbraio saranno disponibili i tagliandi relativi alla gara Palermo – Frosinone, valida per la 25a giornata del Campionato di Serie BKT, in programma sabato 18 febbraio alle ore 14.00 presso lo stadio ‘Renzo Barbera’ di Palermo.

Il Settore Ospiti (300 posti), sarà in vendita al costo di €15 + d.p. presso le ricevitorie autorizzate Vivaticket e online su vivaticket.com fino alle ore 19:00 di venerdì 17 febbraio.

Come da indicazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, per i residenti nella Provincia di Frosinone sarà possibile acquistare esclusivamente il Settore Ospiti se in possesso di Fidelity Card del Frosinone Calcio.