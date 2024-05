Al via la settimana di allenamenti che porterà poi al match di domenica alle 15.00 in casa del Monza. Alla ‘Città dello Sport’ la squadra dopo il consueto lavoro di attivazione ha svolto esercitazioni tecnico-tattiche e partite a tema. Personalizzato per Romagnoli e Lusuardi, terapie per Mazzitelli. Domani mattina in programma una nuova seduta sempre a Ferentino.