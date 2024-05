 SERIE C FEMMINILE, IL FROSINONE ‘FORZA SEI’ SI PRENDE IL POSTO D’ONORE

GRIFONE GIALLOVERDE: Girvasi, Di Bernardino, D’Onofrio (7’ st Petrazzi), Colini, Libera (1’ st Di Curzio), Paolucci, Diaggiante, Di Patrizio (13’ st Adiutori), Conti, Graziosi (29’ st Egidi), Forgnone (7’ st Millocca).

A disposizione: Mandara, De Cesaris, Nicosia.

Allenatore: Gagliardi.

FROSINONE: Ruotolo, Silvi (32’ st Rutigliano), Cacchioni (3’ st Mendolicchio), Bevilacqua, Copia, Tata, Makulova, Stibel (13’ st Conti), Sgambato (3’ st Zorzetto), Bartolini, Spagnoli (3’ st Alborghetti).

A disposizione: Zuliani, Carcini, Natali, Bavarese.

Allenatore: Foglietta

Marcatori: 8’ e 28’ pt Spagnoli (F), 36’ pt e 1’ st Sgambato (F), 19’ e 43’ st Zorzetto (F), 45’ st Egidi (G).

Note: ammoniti: Conti (G), Bartolini (F).

ROMA – Termina con un sonoro 1-6 il match tra Grifone Gialloverde e il Frosinone. Le canarine di mister Foglietta portano a casa 3 punti e guadagnano il 2° posto in classifica ai danni del Trastevere. Il match si sblocca all’8’ del primo tempo con Spagnoli che sigla un bellissimo gol da 30 metri. Venti minuti dopo Spagnoli raddoppia: sugli sviluppi di una rimessa laterale la palla finisce sui piedi della numero 23 che si gira benissimo in area di rigore e batte Girvasi. Prima della fine della prima frazione il Frosinone cala il tris con Tata che crossa nel mezzo, Sgambato in una frazione di secondo stoppa e calcia in porta battendo la numero 1 del Grifone. La ripresa comincia subito con il Frosinone proiettato in fase offensiva e infatti dopo nemmeno 15 secondi di gioco un cross in area di rigore gialloverde viene intercettato con un braccio, l’arbitro concede il calcio di rigore che Sgambato realizza perfettamente. A metà del secondo tempo arriva anche lo 0-5 con Silvi che sfreccia sulla fascia sinistra crossa in mezzo e di testa Zorzetto appoggia in rete. Al 43’ minuto Zorzetto sigla la doppietta e lo 0-6 su assist di Makulova. Nei minuti di recupero il Frosinone subisce il gol dell’1-6 da Egidi.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio