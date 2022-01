Seduta di allenamento pomeridiana alla ‘Città dello sport’ di Ferentino per i giallazzurri di mister Grosso che iniziano a preparare la trasferta di Parma. Riscaldamento, lavoro aerobico e esercitazioni tecniche, questo il programma odierno. Gori, Rohden e Klitten in gruppo. Differenziato per Brighenti e Charpentier. Domani pomeriggio in programma una nuova seduta sempre a Ferentino.