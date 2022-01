 PARMA-FROSINONE, RIMBORSO SETTORE OSPITI

Le eventuali richieste di rimborso dei biglietti del settore ospiti di Parma – Frosinone in programma il 21 gennaio ore 20/30, devono essere presentate entro e non oltre il 20 gennaio 2022.

Per i tagliandi comprati on line sul sitosport.ticketone.it, si deve seguire la procedura indicata nella seguente pagina https://www.rimborso.info .

Per i titoli di ingresso acquistati nei punti vendita TicketOne, il loro annullamento con rimborso immediato deve essere svolto nel punto vendita in cui sono stati comprati.

Per poter processare il rimborso, è necessario presentarsi con ogni biglietto contenuto nell’ordine (sia per i titoli cartacei che per i titoli caricati su tessera/supporto digitale). La mancata presentazione di un solo biglietto dell’ordine, non dà diritto a ottenere il rimborso. L’eventuale voucher utilizzato per l’acquisto verrà riaccredito automaticamente a seguito dello storno dei biglietti, mentre la parte ‘monetaria’ sarà restituita dal punto vendita al cliente.