 ALLENAMENTO CONGIUNTO, FROSINONE – RAPP. CITTÀ DI MONDRAGONE 7-0

FROSINONE: Turati (13’ st Vettorel), Oyono (13’ st Cangianiello), Klitten (1’ st Kujabi), Mazzitelli (13’ st Haoudi), Szyminski (13’ st Macej), Marchizza (16’ st Dixon), Selvini (1’ st Bidaoui), Brescianini (1’ st Garritano), Borrelli (1’ st Cuni), Harroui (1’ st Gelli), Baez (1’ st Kvernadze).

Allenatore: Di Francesco.

RAPPRESENTATIVA CITTÀ DI MONDRAGONE: Roncone, Cerione, Giordano, Marchionni, Moriconi, Alongi, Carlini, Restante, Pompili, Fontana, Gabrieli.

A disposizione: Roccagrassa, Liburdi, Lillo, Ambrosio, Mazzone, Di Paola, De Carolis, Mizzoni, Strambi, Cerrone.

Allenatore: Pittiglio.

Arbitro: Sig. Reali (Frosinone); assistenti: Sigg.ri Gemma e Fongoli (Frosinone).

Marcatori: 5’ pt Harroui (F), 9’ pt Selvini (F), 7’ st Kvernadze (F), 9’ st e 34’ st Cuni (F), 43’ st e 44’ st Oyono (F)

FIUGGI – Termina 7-0 la prima uscita pre-campionato dei giallazzurri di mister Di Francesco che a Fiuggi affrontavano la rappresentativa Città di Mondragone.

Il Frosinone impiega 5’ minuti per passare in vantaggio con Harroui che sfrutta al meglio una palla messa in mezzo da Selvini.

Il 2-0 arriva dopo quattro minuti, lo stesso Selvini servito da Baez si trova a tu per tu con Roncone e raddoppia. Nella seconda parte del match tante sono le occasioni non sfruttate e il primo tempo termina sul risultato di 2-0.

Nella ripresa mister Di Francesco mette in campo forze fresche e allunga il divario: prima Kvernadze penetra in area e batte il numero 1 avversario, poi Cuni finalizza un cross teso dall’out di sinistra e cala il poker.

Nei minuti finali il Frosinone cresce e dilaga con la doppietta di Cuni e quella di Oyono.

