 FROSINONE-FERENTINO 5-0 DOPO 45′

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi, Szyminski, Marchizza; Garritano, Mazzitelli, Gelli; Bidaoui, Cuni, Baez.

A disposizione: Vettorel, Cangianiello, Macej, Kujabi, Brescianini, Harroui, Borrelli, Selvini, Dixon.

Allenatore: Di Francesco.

FERENTINO: Vicini (37’ pt Nori), Pantini, Galeazzi, Ciocchetti, Farruggio, Cantagallo, Valentino, Begliuti, Nuzzi, Amici, Abunei, Battistelli.

A disposizione: Coletta, Proietti, Oriano, Savo, Galeazzi, Gobbo, Oussaid, Guarcini, Di Pietro, Scaccia, Papa, Afrou, Polletta.

Allenatore: Battistelli.

Arbitro: sig. Riccardo Reali di Frosinone; assistenti sigg. Alessandro Gemma di Frosinone e Luca Fongoli di Frosinone.

Note: spettatori: 500 circa; angoli: 5-0 il Frosinone; ammoniti: ; recuperi: 4′ pt

Marcatori: 10’ pt Marchizza (F), 23’ pt Cuni (F), 38’ pt Mazzitelli (F), 39’ pt Oyono (F), 40’ pt Garritano (F).

FIUGGI (FR) – Cinque a zero per il Frosinone sul Ferentino dopo 45’ di gioco nel secondo test dei giallazzurri al Capo I Prati di Fiuggi. Interessanti le indicazioni per Di Francesco. Apre la ‘manita’ del primo tempo Marchizza, quindi due ‘bombe’ di Cuni e Mazzitelli e due rasoiate di Oyono e Garritano.

Di Francesco sceglie l’undici tipo che vede Turati tra i pali, Monterisi e Szyminski coppia centrale, Oyono e Marchizza terzini rispettivamente a destra e a sinistra. In mezzo al campo il play è Mazzitelli, Gelli e Garritano sono gli interni. Quindi nel tridente offensivo, da destra a sinistra Baez, Cuni e Bidaoui. Hanno lavorato a parte Lulic, Kvernadze e Caso e il portiere Palmisani.

Ritmi blandi in avvio anche per il gran caldo che va a sommarsi all’intenso lavoro al quale Di Francesco sottopone i giallazzurri in ritiro nella cittadina termale. Al 6’ prima accelerazione del Frosinone, Baez imbuca per la profondità di Gelli che viene contrastato in angolo al momento del passaggio per Cuni. La squadra di Di Francesco spinge ancora sulla corsia mancina, Marchizza si sovrappone al lavoro di Baez, il tocco su Cuni non trova l’attaccante pronto alla stoccata a meno di 5 metri da Vicini ma spalle alla porta. Grande giocata di Garritano al 10’, no-look per Oyono che imbuca a destra per Bidaoui che però si allunga il pallone a fondo campo. Il Frosinone – che nella fase di possesso palla predilige il palleggio e l’intesa – rimane in zona d’attacco, la difesa amaranto anticipa Cuni al centrro dell’area ma respinge corto, Marchizza con un gran tiro di esterno sinistro infila il gol del vantaggio del Frosinone con un tiro che si spegne nell’angolino basso alla destra di Vicini. Oyono catalizza quasi tutte le giocate giallazzurre dalla cintola in su, atteggiamento mentale e tecnico-tattico importante quello del ragazzo pescato da Angelozzi due anni fa nella serie C francese. Il Ferentino gioca arroccato nella propria metà campo e cerca essenzialmente di chiudere le linee di passaggio per la squadra canarina che quando deve alzare il ritmo della giocata fa perno su Gelli e Oyono, con Garritano in pressing totale. Al 21’ è Mazzitelli su punizione a tentare di indurre all’errore Vicini che si salva come può, poi un mischione al limite dell’area piccola vede ancora protagonista il portiere amaranto che sbriga la maatassa. Al 23’ il Frosinone raddoppia, intesa Baez-Cuni e l’ex attaccante del Bayern II infila Vicini in uscita con un diagonale che si infila sotto la traversa nell’angolo opposto all’angolo di tiro. Poco prima della mezz’ora intraprendente in area amaranto Monterisi che in licenza offensiva va a colpire di testa una traiettoria da calcio d’angolo di Gelli, pallone non molto lontano dal palo alla destra di Vicini. Il solito Oyono, che a destra è un attaccante aggiunto, al 32’ vede Baez dalla parte opposta, pallone invitante sul quale l’ex della Cremonese si avvita, traiettoria alta di un metro. Ispirato Baez che parte in velocità da sinistra, la difesa del Ferentino si salva in angolo. Un minuto è Bidaoui a presentarsi davanti a Vicini che spedisce in angolo. Ed è proprio da un tocco dalla bandierina che Mazzitelli infiocchetta un gran gol, pallone che va ad infilarsi di nuovo all’incrocio dei pali alla sinistra di Nori. Passa un minuto e il Frosinone segna ancora, solo gol belli per i giallazzurri: Bidaoui conquista lo spazio di Oyono a fondo campo, vede il compagno di squadra, lo serve e la bordata del giocatore del Gabon non lascia scampo a Nori. Ancora un giro di lancette ed è Garritano – servito da Marchizza che allunga la falcata fino alla linea di fondo – con una botta di sinistro a firmare il parziale di 5-0 per il Frosinone. Il tempo si chiude dopo 4’ di recupero per la pausa a metà tempo con un doppio miracolo di Nori su Monterisi e Marchizza.