 ANTICIPI E POSTICIPI DALL’8.a ALLA 15.a GIORNATA

Sono stati ufficializzati dalla Lega di serie B gli anticipi e posticipi dalla 8.a alla 15.a giornata di campionato. Si parte con Cosenza-Frosinone per la 8.a giornata, in programma sabato 16 ottobre alle ore 16.15. Frosinone-Ascoli, gara valevole per la 9.a giornata è in programma sabato 23 ottobre alle ore 16.15. Alessandria-Frosinone per la 10.a giornata è fissata per giovedi 28 ottobre alle ore 18. Si passa alla 11.a di campionato, lunedi 1 novembre (turno completo nella stessa giornata) per Frosinone-Crotone alle ore 15. Benevento-Frosinone per la 12.a giornata si gioca sabato 6 novembre alle ore 18.30. Quindi Frosinone-Lecce per la 13.a sabato 20 novembre alle ore 14, Frosinone-Pordenone per la 14.a sabato 27 novembre sempre alle ore 14 e Cremonese-Frosinone martedi 30 novembre alle ore 18 per la 15.a giornata.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio