 COPPA ITALIA PRIMAVERA, IL FROSINONE DOMANI (ORE 14) AD ASCOLI

Domani il Frosinone Primavera2 sarà di scena sul campo dell’Ascoli per i 32esimi di finale della Coppa Italia. I marchigiani allenati da Pergolizzi, che nel campionato di categoria sono inseriti nello stesso girone dei giallazzurri, viaggiano a punteggio pieno dopo 2 giornate per effetto dei successi ottenuti a Salerno (1-0) e in casa con la Ternana (4-0). La squadra di Gorgone invece ha battuto la Reggina (6-2) all’esordio ed ha perso in casa del Pisa (3-1). La vincente della sfida tra Ascoli e Frosinone incontrerà nel turno in programma il 27 ottobre la vincente di Bologna-Pisa.