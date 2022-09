 BOLOCA: “VITTORIA DEL FROSINONE E NAZIONALE, UN SOGNO”

FROSINONE – Alla vigilia per lui la convocazione della nazionale della Romania, oggi una prova di qualità e sacrificio nel centrocampo giallazzurro. Per Daniel Boloca riflettori meritati.

Boloca una vittoria cercata, sudata e sofferta ma meritata senza dubbio. È d’accordo?

“Sono d’accordo, abbiamo messo in campo tutto quello che avevamo. E poi in fase di possesso palla siamo stati lucidi, a parte qualche situazione in avvio di gara. E poi siamo ancora più soddisfatti perché questa partita era importantissima per i tifosi oltre che per il Frosinone”.

Come ti sei trovato nel centrocampo a 3 con Kone e Mazzitelli?

“Con chiunque mi trovo bene. Siamo tutti ragazzi che hanno voglia di lavorare e crescere insieme. E siamo soprattutto umili, questo fa la differenza”.

Tre vittorie in casa e senza subire gol. Che cosa state avendo in più tra le mura amiche?

“I tifosi che ci stano dando una grandissima spinta. Ogni partita che giochiamo in casa sono sempre là che ci supportano e secondo me questo è un grandissimo vantaggio”.

Daniel cosa significa essere stato convocato con la nazionale del tuo paese?

“Per me è un sogno che si avvera. Non sono cose che capitano tutti i giorni. Sono davvero felicissimo sia per me che per i miei genitori”.

Una settimana di sosta e poi subito di ricomincia in vista della partita difficilissima di Parma.

“La settimana che arriva la dedico anima e corpo alla nazionale e poi una volta che torno, subito la testa alla prossima”.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio