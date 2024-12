 CONFERENZA STAMPA MISTER GRECO

Frosinone – Queste le dichiarazioni in conferenza stampa del mister Leandro Greco prima dell’incontro di domani contro il Cesena.

Mister, alla luce dei problemi con i difensori centrali e i quinti di centrocampo che non rendono. Pensa di giocare con la difesa a quattro domani? Darà spazio anche a Sene?

“La possibilità di giocare a quattro in difesa è una valutazione che abbiamo fatto in settimana, vedremo domani se avremo fatto o meno la scelta corretta. Per quanto riguarda Sene, è un attaccante particolare che ha fatto bene quando è stato impiegato, è stato soggetto di grande attenzione in settimana per capire se schierarlo dal primo minuto”.

Come si tiene su il morale di questi ragazzi in questo periodo particolare?

“Abbiamo fatto delle partite dove c’è stata continuità ed un certo tipo di atteggiamento. La vittoria ci manca e la cerchiamo con tutte le nostre forze. Abbiamo prodotto delle prestazioni di alto livello che ci hanno avvicinato alla vittoria. Durante la settimana manteniamo un livello di energia alta e cerchiamo ogni giorno il modo di migliorarci”.

C’è un settore particolare nella squadra come, ad esempio, il centrocampo che non riesce a svolgere il proprio lavoro al meglio?

“Le problematiche sono altre. Il calcio per me è uno stato d’animo, prima di tutti i principi tattici e le filosofie o schemi di gioco. La squadra viene da un periodo di delusione prolungato e difficile da digerire. Oggi, nonostante quattro partite di livello hai sensazioni negative. Il tema principale, secondo me, è questo, avere la lucidità mentale e mantenere uno standard di richiesta alto nonostante sia un lavoro difficile”.

Ci può fare il punto su chi non si è allenato in settimana. Teme il Cesena?

“Il Cesena è una squadra che ha molto entusiasmo. È una neopromossa che vive un momento felice, sono bravi, veloci e si difendono bene. Siamo concentrati su noi stessi e su quello che possiamo fare per vincere la partita. Gelli purtroppo non lo recuperiamo mentre Biraschi ha ripreso a lavorare in gruppo”.

C’è tutta questa differenza tra il Frosinone ed il Cesena?



I punti dicono questo e quindi lo dobbiamo accettare. Secondo me questa squadra ha tutto per ribaltare la situazione ma dobbiamo essere lucidi nel dire che potrebbe non succedere da un momento all’altro. Se siamo in panico emotivamente siamo già retrocessi. Dobbiamo avere una stabilità mentale. La strada, secondo me è questa e la squadra ha tutto per poter vincere”.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio