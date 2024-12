 Lega B con LILT per la prevenzione dei tumori maschili

La 15a giornata della Serie BKT dedicata alla sensibilizzazione per diffondere stili di vita sani e diagnosi precoce

Novembre è il mese dedicato alla prevenzione dei tumori maschili, un’occasione preziosa per accendere i riflettori su un tema di fondamentale importanza per la salute pubblica. Per questo motivo la Lega Serie B, da sempre in prima linea sulle tematiche della salute, ha sposato la campagna di LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – di sensibilizzazione LILT for MEN dal claim Fallo per la tua salute, che vede come protagonista un testimonial d’eccezione: Pierluigi Collina. Icona internazionale del calcio e simbolo di integrità sportiva, Collina assume il ruolo di ambasciatore LILT per la prevenzione oncologica maschile, incarnando il forte legame tra sport e salute. Nella 15a giornata della Serie BKT con iniziative nel pre-gara, attività sui maxischermi e social ‘la Lega B ha deciso di non sottrarsi nel fare la sua parte, volendo intercettare con questo messaggio i tanti appassionati del campionato’ come spiega il presidente Mauro Balata.

Alza il braccio e fischia con determinazione, come tante volte ha fatto nella sua carriera arbitrale. Ma questa ammonizione di Pierluigi Collina ha un significato tutto diverso: è un avvertimento per tutti gli uomini che rimandano i controlli urologici a non ripetere il comportamento “scorretto”, ma piuttosto ad attivarsi per prevenire i tumori maschili.

Un gesto compiuto con un insolito cartellino di colore blu, proprio come la campagna del mese di novembre, e dotato di un ribbon, simbolo di tante battaglie per la salute.

«Il cartellino blu, con il piccolo ribbon tipico delle iniziative a favore della salute, – commenta Collina – è per “ammonire” gli uomini su quanto sia importante la prevenzione e l’effettuare controlli periodici che potrebbero consentire di individuare eventuali patologie ad uno stato ancora iniziale e quindi più facilmente risolvibili. Credo che lo sport abbia il compito di essere d’aiuto a campagne di sensibilizzazione come quella portata avanti dalla LILT e sono molto contento di poter offrire il mio