 COPPA ITALIA PRIMAVERA, IL FROSINONE ASPETTA LA ‘BESTIA NERA’ PISA

Settimana di impegni ravvicinati per la Primavera di Giorgio Gorgone che mercoledi (ore 15) sarà impegnata in casa per i 32esimi della Coppa Italia. I giallazzurri che in campionato volano sulle ali di cinque vittorie di fila, aspettano il Pisa, formazione di Primavera 2, che lo scorso anno fu l’unica squadra che riuscì a battere i giallazzurri per due volte. I toscani nel girone B del campionato Primavera 2 sono attualmente terzi ed hanno vinto 3-0 sul campo dell’Imolese. Gorgone probabilmente darà spazio a chi finora ha giocato meno ma anche con un occhio rivolto sia al passaggio del turno che metterebbe i giallazzurri di fonte alla vincente tra Cesena e Parma ma anche al prossimo impegno casalingo di campionato (domenica 23 ottobre, ore 13) che opporrà all’Empoli. Per quella gara non ci saranno gli squalificati Maestrelli e Peres. Nei due allenamenti che precederanno la gara con i neroazzurri sono da valutare le condizioni del centrale di difesa Macej mentre restano ancora ai box i due attaccanti Jirillo e Afi.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio