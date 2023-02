 E LUCIONI SI… SBILANCIA: “GIOCHIAMO DAVVERO BENE!”

FROSINONE – Una partita eccellente per Fabio Lucioni ma anche quel cartellino dispensato dal direttore di gara con troppo velocità che gli impedirà di essere presente in campo sabato a Palermo.

Lucioni, una partita dominata anche se condizionata dall’espulsione dopo il primo gol. Un Frosinone che sembra essere inarrestabile. C’è da essere molto soddisfatti?

“Ma io credo che anche prima della loro espulsione abbiamo disputato una buona gara, cercando di muovere il più possibile velocemente il pallone tanto è vero che la loro espulsione è derivata da un’azione rapida in verticale che sicuramente da quel momento in poi ha condizionato inevitabilmente la gara. Perché quando trovi un Frosinone che gioca in questa maniera diventa difficile per tutti contrastarci. Fermo restando che non abbiamo rischiato nulla o quasi, credo che abbiamo fatto una grande prestazione”.

Una gara perfetta, peccato per quel giallo che ti farà saltare la sfida di Palermo…

“Sì peccato per quel giallo. Ho cercato di essere aggressivo su quella palla alta, speravo in un epilogo differente. Purtroppo l’ammonizione fa parte del gioco, non volevo prenderlo e poteva anche non starci. E’ andata così, sono tranquillo perché tutto il gruppo lavora nel migliore dei modi e chi scenderà in campo a Palermo farà sicuramente una grande prestazione”.

A inizio partita sembravate un po’ nervosi, poi vi siete sbloccati. Tu sei esperto in promozioni, come si gestisce un momento del genere soprattutto con un gruppo così giovane?

“Parto dalla fine, questo gruppo è eccezionale, segue l’allenatore in tutte le situazioni e cerca di gestire i momenti della gara nel migliore dei modi. Quando inizia la gara, soprattutto qui in casa con il sole spesso negli occhi può dare l’impressione di essere frenetici nelle giocate ma è solo per evitare di non dare la possibilità di giocate all’avversario. Quando abbiamo messo il pallone a terra dopo il gol è stata un’altra partita. Ma in definitiva ritengo che giochiamo davvero bene”.

Un’altra giornata perfetta anche vedendo i risultati delle altre. Aumenta il vantaggio sul terzo posto.

“La classifica dice questo ma non dobbiamo farci condizionare dai punti di vantaggio. Fino ad oggi non ci siamo fatti condizionare, dobbiamo proseguire il lavoro che stiamo facendo. La serie B è imprevedibile”.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio