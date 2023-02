 LA CONFERENZA STAMPA DI MISTER GROSSO POST FROSINONE-CITTADELLA

FROSINONE – A fine gara le parole di mister Grosso nella conferenza stampa.

Sesta vittoria di fila, 14esima senza subire gol, aumenta il distacco sulle terze. Cosa aggiunge?

“C’è da aggiungere che stiamo facendo un campionato strepitoso. Sono orgoglioso dei ragazzi. Anche oggi la gara era impegnativa e noi siamo stati bravi a farla come si doveva: a battagliare quando serviva farlo, ad andare in vantaggio quando abbiamo avuto l’occasione e poi anche agevolati dalla superiorità numerica abbiamo concluso la partita in maniera positiva”.

Questa frenesia che abbiamo in taluni casi?

“Sicuramente abbiamo avuto le occasioni ma non è mai facile. Quando hai l’uomo in più magari abbassi i ritmi. Noi però abbiamo riconosciuto per bene quello che dovevamo fare anche a fronte di una nostra superiorità numerica. Ora la cosa importante è metterla subito da parte e presentarci alla prossima ad alto livello”.

Dopo un avvio nel quale abbiamo avuto delle occasioni con Lucioni e Cotali è parso un po’ di nervosismo. Poi dopo il gol ci siamo sbloccati. Tutto questo è figlio della posizione di classifica?

“No, questo è figlio del fatto di aver incontrato una squadra che nei primi 15’ ha fatto 15-16 falli. E’ una formazione che mette in difficoltà, gioca negli spazi corti e devi essere bravo paradossalmente a giocare a calcetto e non al calcio. E poi buttano questo pallone alle spalle, che può creare problemi. Ma non ci siamo scomposti e come ripeto abbiamo fatto quello che dovevamo fare al meglio”.

I cronisti debbono rimanere con i piedi per terra o esaltare questo momento a suo giudizio?

“Ovviamente il campionato è importantissimo. Noi non dobbiamo pensare al dopo, dobbiamo solo continuare a giocare in questo modo. La bravura nostra deve essere quella di preparare sempre le prestazioni con tutti gli interpreti che abbiamo”.

La mentalità cresce di gara in gara. In assenza di Lucioni a Palermo, quanto chi andrà in campo avrà la mentalità giusta per affrontare quel tipo di gara?

“Perdiamo un giocatore importantissimo. Durante questa stagione ne abbiamo lasciati diversi fuori per infortuni ed altro. Ma la forza di questo gruppo è quella di saper rispondere con le prestazioni. E quello stadio io lo conosco molto bene, sarà caldo ma sul campo saremo noi contro di loro”.

Le condizioni di Lulic?

“Karlo ha sentito dolore ad un ginocchio, ora andrà valutato con le visite del caso. Lui era molto triste, mi auguro che non sia nulla di grave. Un ragazzo che sarebbe un peccato perderlo”.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio