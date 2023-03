 FEMMINILE, IL FROSINONE SCONFITTO A PALERMO (1-0) MA PUO’ RECRIMINARE

PALERMO: Sorce, Falzone, Piro, Impellitteri (22’ st Purpara), Renda (27’ st Alfano), Ribellino, Palermo, Caleuro (37’ st Conciauro), Priolo (22’ st Talluto), Bruno, Incontrera.

A disposizione: Biundo, Cordoba.

Allenatore: Licciardi.

FROSINONE: Guidobaldi, Campanelli (37’ st De Stradis), Fiorella (43’ st Carcini), Cacchioni, Di Salvo, Palmigiani (37’ st Santacroce), Conti (43’ st Rutigliano), Bevilacqua, Natali, Sgambato, Belrose (15’ st Galluzzi).

A disposizione: Polidori, Pellegrini, Verrecchia,

Allenatore: Crecco.

Arbitro: sig. Gerardo Garofalo di Torre del Greco (Na); assistenti: sigg. Salvatore Barbanera di Palermo e Mafredi Canale di Palermo.

Marcatore: 35’ pt Piro (P).

Note: ammoniti: 11’ st Di Salvo (F): recuperi: 0’ pt; 5’ st.

PALERMO – Sconfitta immeritata per il Frosinone nella trasferta di Palermo contro la formazione rosanero che ottiene i tre punti grazie ad un calcio di rigore realizzato da Piro al 35’ del primo tempo. Da segnalare un palo, un gol annullato e più di qualche dubbio sul penalty. Con questo risultato il Frosinone si mantiene a 28 punti in classifica al decimo posto, dietro il Matera (33) che sarà il prossimo avversario nel prossimo turno a Ferentino.

PRIMO TEMPO – Partita equilibrata nella fase iniziale. La prima occasione è per il Palermo con Piro che prova la conclusione da fuori area, ottima la deviazione in angolo della Guidobaldi. Al 16’ prova la conclusione a giro Renda ma il tiro termina fuori. Si fa notare anche la squadra giallazzurra e arriva anche la prima occasione per il Frosinone al 19’ in contropiede per la Belrose che serve in profondità Sgambato, filtrante al centro per la Bevilacqua ma la conclusione è respinta dalla difesa siciliana. Al 21’ il portiere del Palermo si supera: punizione di Conti, il colpo di testa di Belrose trova la Sgambato che prova la conclusione di forza, con Sorce che in tuffo compie un’autentica prodezza deviando la palla in corner. Al 32’ azione in mischia per il Frosinone, la conclusione della scatenata Sgambato finisce sul palo e viene rimessa in gioco consentendo al Palermo di sventare il pericolo e ripartire in contropiede sul quale capitan Di Salvo è costretta all’intervento su Impellitteri: per l’arbitro è calcio di rigore e dal dischettonon sbaglia Piro per il gol dell’1-0. Al 39’ nuova occasione per il Frosinone con l’americana Belrose, che in area di rigore colpisce debolmente il pallone a due passi dal portiere.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa il Frosinone inizia soffrendo molto il gioco del Palermo e cambia qualcosa tatticamente cercando il pari. Al 9’ gol annullato al Frosinone su conclusione di Bevilacqua. Per l’arbitro l’azione è irregolare, nonostante le proteste delle ciociare, e il risultato non cambia. Al 17’ pericolo costruito ancora dal Frosinone grazie all’asse Galluzzi-Sgambato, ma la conclusione di quest’ultima è deviata dalla difesa siciliana. Nel finale al 38’ ancora Piro per il Palermo ma la conclusione è controllata dalla difesa ciociara. Ultima azione da rilevare è per il Frosinone al 43’ con un calcio di punizione di Conti, che esce sul fondo. Dopo 5’ di recupero la gara si conclude sull’1-0 per il Palermo. Il Frosinone esce a testa altissima dalla trasferta siciliana, con il rimpianto di non aver portato a casa almeno un punto. Prossima gara casalinga a Ferentino per le ciociare contro il Matera (giorno e orario da stabilire) per l’immediato riscatto.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio