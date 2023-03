 FEMMINILE, QUATERNA DEL FROSINONE A PESCARA

CANTERA ADRIATICA PESCARA: Bresciani (29’ pt Nardulli), Di Benedetto, Sangiuliano, Iurino (35’ st Toro), Cicala (43’ st Cobo), Tontodonati, Fusco, Di Fazio E., Limongi (16’ st Di Credico), Forcella (9’ st Lazzari), Verzulli.

A disposizione: Di Fazio P.

Allenatore: Galanti Occulti.

FROSINONE: Guidobaldi, Fiorella, Campanelli (26’ st Verrecchia), Cacchioni, Di Salvo (39’ st Pellegrini), Palmigiani, Conti (43’ st Daggiante), Bevilacqua, Natali, Sgambato (35’ st Antonucci), Galluzzi (16’ st Carcini).

A disposizione: Polidori, De Stradis, Santacroce, Rutigliano.

Allenatore: Fabio Crecco.

Arbitro: sig. Carlo Palumbo di Bari; assistenti sig, Matteo Siracusano di Sulmona e sig.ra Silvia Scipione di Firenze.

Marcatori: 13’ pt Natali (F), 16’ pt Cacchioni (F), 25’ pt Sgambato (rig. F), 36’ st Fiorella (F).

Note: recuperi: 1’ pt; 4’ st.

PESCARA – Nella ventunesima giornata del campionato di serie C girone C il Frosinone batte in trasferta per 4-0 il fanalino di coda Pescara e riscatta il brutto passo falso interno del turno precedente. Pronti via e subito occasione per le ciociare con Natali che colpisce il palo. All’8° punizione dai 30 metri per le giallazzurre con Conti che si incarica della battuta, ma il destro termina di poco al lato. Al 13’ il Frosinone passa in vantaggio: Campanelli lancia in profondità per Galluzzi, la quale scarica per Natali al limite dell’area, pallonetto ‘sublime’ che batte Basciani. Al 16’ arriva il raddoppio; corner battuto da Sgambato, Cacchioni salta più in alto di tutte e realizza il 2-0. Nonostante il doppio vantaggio, le ciociare restano in pianta stabile nella metà campo biancoazzurra e producono fior di occasioni ed al 25’ Bevilacqua vede in profondità Galluzzi che dopo una bella giocata si procura il rigore: dagli 11 metri si presenta Sgambato che sigla il tris. Al 37’ cross di Conti sul quale si avventa Galluzzi, sfiorando in acrobazia l’eurogol. Al 39’ la prima chance per le padrone di casa: palla tesa in mezzo, colpo di testa di Cacchioni che per poco non trae in inganno Guidobaldi. Nella ripresa continua il trend della prima frazione di gioco. Al 51’ dagli sviluppi di calcio d’angolo nasce una chance fotocopia del gol del 2-0 ma in questa circostanza la sfera colpita da Cacchioni termina di poco a lato. Al 60’ altra occasione per le frusinati: Natali serve Fiorella che non trova lo specchio della porta. Al 70’ si rivedono le locali con la subentrante Lazzari che trova uno spazio nella retroguardia gialloblù, si incunea ma Guidobaldi blocca la conclusione. Al 81’ arriva il 4-0 dopo una splendida azione che viene conclusa da Fiorella. All’84’ il Frosinone sfiora la manita: Natali pesca Palmigiani che però viene ipnotizzata dal portiere. Ultima occasione proprio allo scoccare del 90°: Natali trova Pellegrini, la cui deviazione non centra lo specchio della porta. Nella prossima giornata ancora una trasferta per le ragazze di Fabio Crecco, questa volta saranno di scena sull’ostico campo di Palermo, appuntamento per domenica 26 marzo.

