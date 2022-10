 FROSINONE-BARI 1-0, IL TABELLINO

FROSINONE (4-3-3): Turati; Monterisi, Lucioni, Ravanelli, Cotali (1’ st Frabotta); Rohden, Mazzitelli (1’ st Boloca), Kone; Garritano (31’ st Borrelli), Moro (18’ st Mulattieri), Caso (1’ st Insigne).

A disposizione: Loria, Lulic, Bocic, Ciervo, Kalaj, Szyminski, Oliveri.

Allenatore: Grosso.

BARI (4-2-3-1): Caprile; Pucino, Zuzek, Vicari, Ricci (25’ st Mazzotta); Benedetti (25’ st Cangiano), Maita, Folorunsho; Bellomo; Antenucci (31’ pt Mallamo, 43’ st D’Errico), Cheddira (25’ st Scheidler).

A disposizione: Frattali, Botta, Gigliotti, Salcedo, Galano, Terranova, Dorval.

Allenatore: Mignani.

Arbitro: Signor Daniele Perenzoni di Rovereto (Tn); assistenti sigg. Davide Imperiale di Genova e Alex Cavallina di Parma. Quarto Uomo signor Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola (Cs); Var signor Antonio Di Martino di Teramo, Avar signor Oreste Muto di Torre Annunziata (Na).

Marcatore: 45’ st Borrelli (F).

Note: spettatori totali: 11.239 (1.023 ospiti); abbonati: 2929: Totale incasso compreso rateo abbonamenti: euro 83.128,00; angoli: 10-1 per il Frosinone; ammoniti: 26’ pt Folorunsho, 31’ pt Mazzitelli (F), 38’ pt Mallamo (B), 44’ st Ricci (B), 16’ st Moro (F); espulso: 21’ pt Bellomo (B), 26’ st Frabotta (F), 35’ st Rohden (F), 47′ st Borrelli (F); recuperi: 5’ pt; 5’ st.

FROSINONE – Un gran colpo di testa di Borrelli al 92’ subentrato da 14’ e il Frosinone incassa la quinta vittoria di fila su altrettante gare interne ma soprattutto passa all’incasso dei 3 punti che lo portano in vetta alla classifica a braccetto con il Genoa che ha vinto 2-1 in rimona a Terni. Il successo arriva dalla panchina: all’ultimo assalto Frabotta cerca e trova la testa dell’attaccante che bissa il gol di sette giorni a fa a Venezia e fa saltare il muro del Bari rimasto in 10 dal 21’ del primo tempo per l’espulsione di Bellomo dopo 21’. Partita complicata, sporca, di sofferenza. Ma ancora una volta le letture di Grosso hanno cambiato il corso degli eventi.