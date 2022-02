 CAMBIA L’ARBITRO, FROSINONE-COMO AFFIDATA AL SIGNOR MARCENARO DI GENOVA

Cambia l’arbitro della gara: sarà il signor Daniele Marcenaro di Genova e non più Valerio Marini di Roma 1 a dirigere Frosinone-Como, gara valida per la 23.a giornata del Campionato di serie BKT in programma mercoledi 16 febbraio 2022 alle ore 18.30 allo stadio ‘Benito Stirpe’. Gli assistenti saranno i signori Stefano Del Giovane di Albano Laziale e Giuseppe Di Giacinto di Teramo. Il Quarto Uomo designato è il signor Simone Taricone di Perugia. Al Var il signor Giacomo Camplone di Pescara, Avar il signor Gianluca Sechi di Sassari.