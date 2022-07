 FROSINONE, ECCO GLI ALLENATORI DELLE UNDER NAZIONALI

Ufficializzati i tecnici delle formazioni dei campionati Under nazionali che, come la scorsa stagione, sono sotto l’ala dell’Accademia di Luigi Lunghi. Alla squadra Under 17 c’è la prima novità con l’ex centrocampista di Lazio e Lecce, Cristian Ledesma. Nuovo anche l’allenatore della Under 16, sarà Davide Mancone. Conferme alla Under 15 per Alessio Mizzoni, alla Under 14 per Walter Broccolato e per Francesco Pacini alla Under 13. Ultima novità rappresentata dal ritorno di Maurizio Penna che allenerà l’Under 13 B.